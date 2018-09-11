Дмитрий Азаров провёл встречу по вопросам размещения в Самаре 6-го Кассационного суда
11 сентября 2018 18:21
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В ходе встречи руководитель регионального минстроя Александр Баландин доложил о том, что на текущий год на проектирование и проведение необходимых работ в бюджете области предусмотрено 360 млн рублей.
После детального обсуждения хода работ стороны осмотрели строительную площадку. Дмитрий Азаров дал поручение профильным министерствам выполнить благоустройство прилегающей к зданию территории и Крымской площади, а также привести в порядок фасады зданий, расположенных рядом. Суд должен начать работу не позднее 1 октября 2019 года.
Замгендиректора Судебного департамента отметил удачное расположение здания суда: «Рядом железнодорожный вокзал, автовокзал, сквер – месторасположение очень удачное. Важно, что нашли возможность разместить парковку на 350 машин». Также Александр Паршин отметил, что Самара существенно преобразилась с момента его последнего визита.
Напомним, вопрос о размещении шестого Кассационного суда в областной столице решился в июле этого года. Кроме Самарского региона на его размещение претендовали Республики Татарстан, Башкортостан, Удмуртия, Чувашия, Марий Эл, а также Кировская, Оренбургская и Ульяновская области. При определении места размещения новых судов были учтены особенности регионов: их экономическая активность, транспортная и инфраструктурная составляющие.
Добиться решения в пользу Самарской области удалось благодаря системной работе и личному участию Дмитрия Азарова. Была проделана огромная работа по отстаиванию интересов и разъяснению преимуществ региона. Для нашей губернии размещение суда – это не только вопрос престижа. Дислокация столь крупного и авторитетного учреждения будет способствовать повышению статуса юриспруденции Самарской области, созданию высокооплачиваемых рабочих мест.
Шестой кассационный суд в Самаре будет самым большим по численности судей органом в системе вновь создаваемых кассационных судов. Размещение суда позволит поднять престиж высшей школы региона, будет способствовать трудоустройству выпускников юридических специальностей, передает пресс-служба облправительства.
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