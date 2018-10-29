Дмитрий Азаров провёл очередной приём граждан

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Губернаторпровёл очередной приём граждан.строительства центра гемодиализа в Отрадном и поддержки жителей СО, нуждающихся в этом виде медпомощи.С проблемой к Главе региона обратился Виталий Ковригин,житель Кинель-Черкасского района.Мужчина находится на диализном лечении и должен несколько раз в неделю посещать больницу в Самаре.Расходы на ГСМ при этом компенсируются, однако индексация тарифа не проводилась с 2014 года.Виталий Ковригин обратился к Дмитрию Азарову с просьбой пересмотреть норматив.По словам министра социально-демографической и семейной политики Самарской области Марины Антимоновой, на сегодня компенсацию ГСМ получают 360 человек.Индексация потребует дополнительно 5,7 млн.руб."Считайте, что вопрос решён. Совершенно справедливо Виталий Константинович его поставил фактически за всех, кто нуждается в такой помощи,"- резюмировал Дмитрий Азаров.возобновления деятельности Тольяттинской консерватории.С этим вопросом заведующий кафедрой учреждения Кристина Шалимова обратилась в прямой эфир Дмитрия Азарова на @gtrksamara в минувший вторник, тогда же губернатор пригласил коллектив на личный приём.Ректор консерватории Евгений Прасолов поблагодарил губернатора за участие в судьбе учреждения:"Именно благодаря вашему решению ситуация наконец сдвинулась с метровой точки."Напомним, что благодаря обращению жителей к Дмитрию Азарову началась работа по восстановлению консерватории.Сейчас учреждение функционирует в статусе муниципальной организации. Как доложил министр культуры СО Сергей Филиппов, по поручению Дмитрия Азарова из средств регионального бюджета будет выделено 13.7 млн.руб. на ремонт здания, приобретение оборудования, пополнение библиотечного фонда.Параллельно идёт подготовительная работа к получению учреждением лицензии и впоследствие - аккредитации. Учебный процесс планируется возобновить к 1.09.2019.Губернатор Дмитрий Азаров поручил Минкульту СО детально обсудить возможные перспективы работы консерватории, передает пресс-служба департамента информационной политики.Материал дополняется.