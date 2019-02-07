Дмитрий Азаров проводит заседание Совета по науке, технологиям и высшему образованию

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"По-настоящему инновационные, прорывные проекты подразумевают под собой серьезные фундаментальные исследования, а технологические потребности предприятий требуют оперативных и прикладных научных решений,- отметил. - Это сложная, многоэтапная работа. Она может выполняться эффективно только при условии взаимодействия всех заинтересованных сторон: научных институтов, образовательных центров, предприятий, институтов развития, - и конечно, при поддержке регионального правительства. Важная задача Совета - обеспечить это взаимодействие"."Для меня очень важно, чтобы Совет был не номинальной структурой, собранием авторитетных ученых мужей, а реально работающим институтом, движущим вперед самарскую науку", - подчеркнул Дмитрий Азаров.Состав совета существенно обновлён. Укрупнены действующие и созданы 3 новые раб.группы.Совет будет вести работу по направлениям:Аэрокосмические технологии, машино- и автомобилестроениеНефтегазохимические технологии и продукты, энергетикаИнфокоммуникационные и цифровые системы и технологииМедико-биологические технологии и IT-медицинаТехнологии агропромышленного комплексаРазвитие кадрового потенциала и инфраструктуры научных исследованийНаучно-образовательный центр мирового уровня.В состав межведомственных рабочих групп входят представители из числа членов Совета, а также руководители предприятий реального сектора экономики, профильных министерств. Представители промпредприятий - потенциальные потребители технологий - будут приглашаться и на заседания СоветаВажная задача для всех научных работников СО - активное участие в реализации нацпроектов."Один из них называется "Наука". Однако, точки приложения научных исследований, изобретений, прорывных и инновационных решений есть едва ли не в каждом национальном проекте", - подчеркнул Дмитрий Азаров.О новой структуре и составе Совета при губернаторе СО по науке, технологиям и высшему образованию доложил Академик РАН, советник главы регионаПредседателем Совета является Дмитрий Азаров, его заместителями - гендиректор ВИАМ Евгений Каблов и министр Дмитрий Богданов.Академик подчеркнул, что принципиально важно вовлекать в науку молодёжь. По данным РАН, в РФ не хватает молодых ученых. Сейчас наибольшее число научных сотрудников - старше 57 лет. Несмотря на то, что в последние годы молодёжь идёт в науку, до прежнего уровня ещё далеко.Решению этой задачи на территории СО будет способствовать привлечение в регион учёных с мировым именем, развитие наставничества, выстраивание чёткой системы обучения и "выращивания" высококлассных специалистов. Все это планируется учесть при создании НОЦ.На заседании ректор СамГТУпредставил концепцию и организационную структуру НОЦ. К его работе планируется привлекать учёных российского и мирового уровня, а на региональном уровне - сотрудничать с предприятиями - лидерами в области инновационных разработок.Уже сегодня на заседании Совета рассматриваются конкретные научные проекты и разработки, которые могут быть внедрены в СО. Проректор СамГТУ Андрей Пименов представил концепцию газохимического производства (получение из природного газа высокотехнологичных синтетических продуктов).Управляющий директор ПАО "Кузнецов"рассказал о том, как идёт разработка уникальных технологий производства лопаток газотурбинных двигателей на основе цифрового моделирования, передает пресс-служба департамента информационной политики СО.