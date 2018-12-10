Дмитрий Азаров проводит заседание Совета по национальным и приоритетным проектам СО

74

В последние месяцы в регионе проведена большая работа по формированию и утверждению паспортов регион.составляющих нацпроектов,определены кураторы и руководители проектных комитетов.Сегодня руководители отраслевых министерств отчитались о том, как идёт подготовка к реализации каждого из нацпроектов ,а также об ожидаемых объемах финансирования.Напомним, на сегодняшний день в бюджете СО еще не учтены безвозмездные поступления из федеральной казны (более 21 млрд руб),передает пресс-служба департамента информационной политики СО.