Дмитрий Азаров проводит заседание Совета по культуре и искусству в Сызрани

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Здесь Дмитрий Азаров проводит заседание Совета по культуре и искусству.На повестке - перспективы развития отрасли до 2024 года, участие региона в профильном нацпроекте.Особое внимание - основным проблемам и механизмам их решения."Сегодня у нас замечательное событие - 100-летие сызранского драматического театра. Это торжественное мероприятие – хороший, правильный повод для того, чтобы обсудить содержательные вопросы, проблемы, которые есть в той или иной сфере, отрасли культуры в целом", - отметил Дмитрий Азаров."Задачи, которые стоят перед отраслью культуры и перед теми, кто занимается вопросами организации, творческой работой – в достаточной степени оцифрованы. Есть совершенно четкие показатели по нацпроектам, которых мы должны достичь"- подчеркнул Дмитрий Азаров.Об основных задачах в отрасли культуры,которые предстоит решить СО в ближайшие годы, в том числе, по нацпроекту "Культура", доложил врио министра культуры Сергей Филиппов.Главная задача,которую обсуждают члены Совета- увеличить посещаемость объектов культуры на 15% к 2024 годуЧтобы достичь цели, необходимо улучшать материально-техническое состояние театров и музеев, создавать интересные для молодежи проекты в библиотечной сети, больше работать с современными технологиями, вовлекать в культурную жизнь школьников, студенческие коллективы.Практически все участники совещания - руководители театров, музеев, библиотек, лидеры творческих коллективов, обращались к Дмитрию Азарову с проблемными вопросами.Так, музейщиков волнует нехватка площадей для размещения фондов, поступали предложения о предоставлении дополнительных помещений.Дмитрий Азаров отметил, что в первую очередь нужно привести в порядок существующие помещения, многие из них нуждаются в ремонте."Необходимо концентрировать усилия на конкретных проектах, а не размазывать бюджетные средства тонким слоем, не улучшая существенно ситуацию ни по одному из направлений", - подчеркнул глава региона.Многие проблемные вопросы, поднятые представителями учреждений культуры на совете при Губернаторе, касаются отсутствия межведомственного взаимодействия минкультуры СО с другими министерствами.Дмитрий Азаров раскритиковал безынициативную позицию ведомства.Также Дмитрий Азаров спросил руководителя министрества культуры СО, как исполняется его поручение о предоставлении квот для школьников на посещение театров и концертов. Сергей Филиппов доложил, что существуют 50% льготы для многодетных семей, а организованным группам школьников предпочитают семейные посещения.Глава региона поставил задачу активнее вовлекать в театральную жизнь школьные коллективы - как это было в минувшие годы."У меня нет задачи облегчить вам работу. У меня есть задача сделать так, чтобы дети входили во взрослую жизнь культурными и образованными", - подчеркнул Дмитрий Азаров.В ходе Совета был сформулирован ряд предложений по развитию системы высшего образования в отрасли культуры,поддержки талантливой молодёжи, улучшения материально-технической базы учреждений. Все они войдут в итоговый протокол. Следующее заседание начнётся с отчёта по исполнению поручений.Дмитрий Азаров поставил задачу активнее вовлекать в театральную жизнь школьные коллективы - как это было в минувшие годы."У меня нет задачи облегчить вам работу. У меня есть задача сделать так, чтобы дети входили во взрослую жизнь культурными и образованными", - сказал губернатор, передает пресс-служба информационной политики СО