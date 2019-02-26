Дмитрий Азаров проводит заседание МВК по урегулированию вопросов долевого строительства в регионе

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МВК проводятся регулярно, на каждом рассматриваются проблемы конкретных объектов и пути их решения.В заседании участвуют инициативные группы дольщиков.Перед началом заседания Дмитрий Азаров представил членам МВК Советника Губернатора Светлану Дроздову.Светлана Юрьевна много лет посвятила решению проблем обманутых дольщиков и защите их прав, имеет солидный опыт работы с дольщиками в разных регионах РФ.«Светлана Юрьевна - человек активный, принципиальный, энергичный. Профессионал, которому удалось распутать хитросплетения нарушенных прав не в одном регионе. Уверен, что с ее приходом работа в Самарской области будет строиться гораздо более эффективно», - подчеркнул глава региона.«За эту работу также активно взялся Евгений Николаевич Чудаев. Мы многое сделали для решения проблем дольщиков в прошлом году. Рассчитываю, что в этом году мы достигнем более серьезных успехов. Темпы будем наращивать, как и планировали», - отметил Дмитрий Азаров.За результативную работу по защите прав «обманутых дольщиков» Светлана Дроздова (как координатор инициативных групп дольщиков России) была награждена благодарственным письмом исполкома партии "ЕР". Письмо ей вручил губернатор.МВК по вопросам долевого строительства традиционного начинается с отчета министра Евгения Чудаева об исполнении ранее данных протокольных поручений.Большинство из них исполнено, однако есть и те, по которым сроки затягиваются. Подробно разбираются причины по каждому такому случаю.Сегодня на МВК рассматриваются 3 объекта.17-этажный дом на ул.Садовая, 256 (секция 6,7) в Самаре. Застройщик-ООО "Юниверс-Строй". Квартиры ждут 34 дольщика.По данным минстроя СО, объект планируется ввести в эксплуатацию в декабре 2019 года.Проводится экспертиза сметной документации.По просьбе дольщиков и поручению Дмитрия Азарова до 10 апреля за каждым дольщиком будут закреплены положенные им квартиры, также перезаключены договоры долевого строительства.«Юниверс-строй» также является застройщиком еще одного дома - в Советском районе Самара.Планируется возведение трехсекционного дома переменной этажности. Готовность первой и второй, по оценке минстроя СО, порядка 70%.Проектная документация третьей секции проходит экспертизу.Планируется, что новое разрешение на строительство всех трех объектов будет выдано 15 маяЗавершить строительство объекта застройщики планируют в 4 квартале 2020 года.По мнению дольщиков, первые две секции можно завершить гораздо раньше.Губернатор поручил Евгению Чудаеву совместно с застройщиком пересмотреть сроки возведения, составить график работ, чтобы 120 дольщиков быстрее получили квартиры, передает пресс-служба департамента информационной политики СО.