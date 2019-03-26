Дмитрий Азаров проводит второе заседание рабочей группы Госсовета РФ по направлению "Культура"

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На связи в режиме ВКС - руководство Министрерства культуры РФ, представители Общественной палаты РФ, главы российских регионов и министры профильных ведомств, возглавившие подгруппы по направлениям.Рассматривается ход исполнения протокольных поручений, данных по итогам первого заседания рабочей группы.Кроме того, руководители подгрупп представляют планы работы на первое полугодие 2019 года и предложения по вверенным направлениям:- развитие театрально-концертных учреждений и российского кино;- развитие музейно-выставочной деятельности;- развитие культуры села и малых городов, поддержка народного творчества;- культура - детям;- вопросы сохранения историко-культурного наследия;- методическое обеспечение деятельности в сфере культуры.К примеру, губернатор Омской области Александр Бурков, возглавляющий подгруппу по вопросам театра и кино, рассказал о планах по поддержке кинотеатров в сёлах и малых городах, которые терпят убытки из-за прокатной политики крупных дистрибьютеров.Кинотеатры в глубинке сегодня ограничены в выборе фильмов. Поэтому подгруппа будет готовить предложение по льготам на прокат российских фильмов в малых кинотеатрах для рассмотрения его на рабочей группе Госсовета по культуре.При обсуждении методик поддержки учреждений культуры участники рабочих группы подняли вопрос о постепенном сокращении госзадания по творческим специальностям в региональных вузах.Дмитрий Азаров отметил, что эта проблема характерна для многих регионов, в том числе, и для СО.Напомним, вопрос о возвращении госзаказа на творческие специальности в СГИК Дмитрий Азаров обозначил на заседании проектного комитета по Культуре под председательством вице-премьера Ольги Голодец и заручился ее поддержкой, передает пресс-служба департамента информационной политики СО..