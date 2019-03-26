Дмитрий Азаров проводит второе заседание рабочей группы Госсовета РФ по направлению "Культура"
26 марта 2019 16:22
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На связи в режиме ВКС - руководство Министрерства культуры РФ, представители Общественной палаты РФ, главы российских регионов и министры профильных ведомств, возглавившие подгруппы по направлениям.
Рассматривается ход исполнения протокольных поручений, данных по итогам первого заседания рабочей группы.
Кроме того, руководители подгрупп представляют планы работы на первое полугодие 2019 года и предложения по вверенным направлениям:
- развитие театрально-концертных учреждений и российского кино;
- развитие музейно-выставочной деятельности;
- развитие культуры села и малых городов, поддержка народного творчества;
- культура - детям;
- вопросы сохранения историко-культурного наследия;
- методическое обеспечение деятельности в сфере культуры.
К примеру, губернатор Омской области Александр Бурков, возглавляющий подгруппу по вопросам театра и кино, рассказал о планах по поддержке кинотеатров в сёлах и малых городах, которые терпят убытки из-за прокатной политики крупных дистрибьютеров.
Кинотеатры в глубинке сегодня ограничены в выборе фильмов. Поэтому подгруппа будет готовить предложение по льготам на прокат российских фильмов в малых кинотеатрах для рассмотрения его на рабочей группе Госсовета по культуре.
При обсуждении методик поддержки учреждений культуры участники рабочих группы подняли вопрос о постепенном сокращении госзадания по творческим специальностям в региональных вузах.
Дмитрий Азаров отметил, что эта проблема характерна для многих регионов, в том числе, и для СО.
Напомним, вопрос о возвращении госзаказа на творческие специальности в СГИК Дмитрий Азаров обозначил на заседании проектного комитета по Культуре под председательством вице-премьера Ольги Голодец и заручился ее поддержкой, передает пресс-служба департамента информационной политики СО..
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