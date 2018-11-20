Дмитрий Азаров проводит встречу с лидерами НКО-победителями Президентских грантов 2018 года

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Губернатор Самарской областипроводит встречу с лидерами НКО-победителями Президентских грантов 2018 года.Участники встречи реализуют проекты:Поддержка инвалидовБлаготворительностьДобровольчествоПравовое просвещениеЭкологияПрофилактика алкоголизма и наркоманииМассовый спорт.Об этом сообщает Департамент информационной политики региона.За год региону удалось существенно увеличить портфель социально-ориентированных проектов. Так, в 2017 году победителями конкурса президентских грантов от Самарской области было 63 НКО (на общ. сумму - 112 млн. руб.) В 2018 году - уже 84 проекта (общ. сумма - 137,5 млн.руб.).