Дмитрий Азаров проводит в Тольятти совещание по проблемам экологии
4 октября 2018 19:56
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Напомним, 24 сентября экологическая обстановка в Тольятти уже становилась предметом обсуждения на оперативном совещании правительства Самарской области. Глава региона тогда высказал серьезную озабоченность ситуацией и потребовал от профильных ведомств и мэрии Тольятти конкретных действий по выявлению предприятий, допускающих выбросы загрязняющих веществ в атмосферу, и привлечению их к ответственности.
Экологическая ситуация в городе оказалась в центре общественного внимания с конца августа - жители Тольятти стали массово жаловаться на устойчивые химические запахи в воздухе. Метеорологи объясняли это установившейся безветренной погодой, из-за чего выбросы не рассеивались, а скапливались в воздухе над городом.
С 18 сентября экологическая ситуация на территории города нормализовалась, случаи превышения предельно допустимых концентраций загрязняющих веществ на стационарной сети атмосферного мониторинга (восемь стационарных постов наблюдений) не зафиксированы. Также значительно сократилось количество поступающих обращений граждан.
Тем не менее, работа по расследованию причин ухудшения экологической обстановки в Тольятти в период неблагоприятных метеоусловий продолжается, сообщает "ВК".
По словам директора Тольяттинской гидрометеорологической обсерватории Надежды Карпасовой:
- наличие запаха не значит повыш.концентрацию веществ;
- в 2018 году уровень загрязнения характеризуется как низкий, в то время как в 90-е-нулевые было зафиксировано до 3-5 ПДК.
Несколько фактов об экологической ситуации в Тольятти:
- здесь сосредоточено 35% промышленного производств СО, объем выбросов которых - 13%;
- было зафиксировано только 7 случаев загрязнения воздуха аммиаком (не выше 2 ПДК);
- в городе повышенное количество автотранспорта.
Заместитель прокурора Тольятти Владимир Исаев: "Зачастую нарушителями являются не крупные предприятия, а небольшие, зарегистрированные как непроизводящие хим.отходы, а по факту, работающие с вредными веществами. Мы работаем в этом направлении, приводим ситуацию в правовое поле"
Представители ведущих пром.предприятий рассказали, какую работу ведут по повышению экологической безорасности. Так, @siburtlt при объявлении неблагоприятных метеоусловий принимает меры по сокращению выбросов. В 2019 г. завод планирует приобрести передвижную эколабораторию.
"Куйбышевазот" благодаря модернизации оборудования и внедрению энергоэффективных технологий при росте производства в 2,6 раз снизил выбросы в 2,3 раза. Предприятие готово участвовать в софинансировании общегородских проектов, таких как приобретение мобильной эколаборатории.
"Обеспечить людям условия для комфортного и экологически безопасного проживания - наша прямая обязанность. Именно от наших совместных совместных скоординированных усилий зависит ситуация в городе," - подчеркнул Дмитрий Азаров, передает пресс-служба департамента информационной политики СО.
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Комментарии
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4 октября 2018 20:40
Просто мы стали заложниками самого главного устройства 21 века, и компании начинают это полноценно эксплуатировать. А дальше будет только хуже. Социум
6
4 октября 2018 19:56
Экологическая ситуация в городе оказалась в центре общественного внимания с конца августа - жители Тольятти стали массово жаловаться на устойчивые химические... Социум
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