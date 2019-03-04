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Дмитрий Азаров проводит в Новокуйбышевске совещание по социально-экономическому развитию города

4 марта 2019 17:18
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Дмитрий Азаров напомнил участникам совещания слова Президента о том,что все проекты развития являются «не ведомственными,а национальными», а значит, должны комплексно охватывать развитие каждой конкретной территории.
Рабочий день главы региона продолжается в Новокуйбышевске. Здесь Дмитрий Азаров проводит совещание по социально-экономическому развитию города. В работе участвует председатель правительства и все члены регионального кабмина.

Губернатор подчеркнул, что такой формат (по сути, это выездное заседание правительства) успешно зарекомендовал себя по другим муниципальным образованиям СО: «Сегодня задача - «сверить часы» всех министерств с теми усилиями, которые предпринимает муниципальная власть».

Дмитрий Азаров напомнил участникам совещания слова Президента о том,что все проекты развития являются «не ведомственными,а национальными», а значит, должны комплексно охватывать развитие каждой конкретной территории. 

Задача - обобщить и систематизировать все решения, которые в тех или иных нацпроектах планируются к реализации на конкретной территории.

«Так мы сможем получить максимальный эффект и для конкретного муниципального образования, и для каждого его жителя» ,- отметил Дмитрий Азаров.

Новокуйбышевск сегодня находится в числе лидеров среди муниципальных образований СО:

- мощный промышленный узел;
- входит в Самарско-Тольяттинскую агломерацию;
- высокий профессиональный уровень специалистов;
- высокие экономические показатели (бюджетная обеспеченность,зарплата и т.д.).

В то же время, динамика развития города невысока, а по ряду направлений наблюдаются негативные тенденции:

- спад промпроизводства (связано со снижением стоимости продукции нефтяных компаний при переходе на процессинг);
- снижение рождаемости (больше, чем в среднем по СО). 

С подробным докладом о приоритетных направлениях развития Новокуйбышевска докладывает глава города Владимир Фомин. Ещё в начале года он представил губернатору комплексный план развития территории, по итогам встречи Дмитрием Азаровым были даны протокольные поручения.

Сегодня все направления разбираются подробно, с финансированием и конкретными планами, а заявки и просьбы о поддержке конкретных проектов, которые представляет Владимир Фомин, сразу же обсуждаются с руководителями профильных министерств.

Дмитрий Азаров поручил Фомину ускорить проектирование очистных сооружений (в плане - на 2019 год).

В центре внимания - вопросы реализации экологических программ по нацпроекту "Экология":

- проект "Чистая вода"; 
- федеральная программа "Оздоровление Волги".

"Крайне важно, чтобы люди видели позитивные изменения в этой отрасли, и Новокуйбышевск здесь должен быть в числе лидеров», - отметил Дмитрий Азаров.

Первые контейнеры для раздельного сбора должны появится в Новокуйбышевске уже весной.

Владимир Фомин рассказал о планах в области мусоропереработки. Есть предложения по строительству мусоросортировочной станции, планируется внедрить раздельный сбор отходов (органические/неорганические).

"Проект мусоросортировочной станции нужно брать на особый контроль" - отметил Дмитрий Азаров.

Не менее важны вопросы ремонта и реконструкции дорог, въездов в город. Больше всего, по мнению жителей, в ремонте нуждается улица Чернышевского. Дмитрий Азаров принял решение о необходимости выделения средств на ремонт улицы уже в этом году.

Дано поручение профильным министерствам. Дмитрий Азаров :«Чернышевского приводим в порядок в этом году! Решение принято!» ⚡️

Также губернатор поручил уже в ближайшие несколько месяцев поставить на городские маршруты новые троллейбусы.

Большое внимание в ходе совещания было уделено внедрению в Новокуйбышевске принципов «Умного города». Владимир Фомин доложил о планах по направлению:

- 25 домов в 2019 будут подключены к автоматич. климатическому регулированию. 
- Установка комплексов видеонаблюдения на въездах в город.
- Установка систем оповещения населения и видеофиксации (в том числе через домофоны).

Все это позволит повысить уровень безопасности, снизить количество ДТП, облегчить работу правоохранительных органов.

Дмитрий Азаров подчеркнул. что Новокуйбышевск должен показать пример другим муниципалитетам, передает пресс-служба департамента информационной политики СО.







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