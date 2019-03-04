Дмитрий Азаров проводит в Новокуйбышевске совещание по социально-экономическому развитию города

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Рабочий день главы региона продолжается в Новокуйбышевске. Здесьпроводит совещание по социально-экономическому развитию города. В работе участвует председатель правительства и все члены регионального кабмина.Губернатор подчеркнул, что такой формат (по сути, это выездное заседание правительства) успешно зарекомендовал себя по другим муниципальным образованиям СО: «Сегодня задача - «сверить часы» всех министерств с теми усилиями, которые предпринимает муниципальная власть».Дмитрий Азаров напомнил участникам совещания слова Президента о том,что все проекты развития являются «не ведомственными,а национальными», а значит, должны комплексно охватывать развитие каждой конкретной территории.Задача - обобщить и систематизировать все решения, которые в тех или иных нацпроектах планируются к реализации на конкретной территории.«Так мы сможем получить максимальный эффект и для конкретного муниципального образования, и для каждого его жителя» ,- отметил Дмитрий Азаров.Новокуйбышевск сегодня находится в числе лидеров среди муниципальных образований СО:- мощный промышленный узел;- входит в Самарско-Тольяттинскую агломерацию;- высокий профессиональный уровень специалистов;- высокие экономические показатели (бюджетная обеспеченность,зарплата и т.д.).В то же время, динамика развития города невысока, а по ряду направлений наблюдаются негативные тенденции:- спад промпроизводства (связано со снижением стоимости продукции нефтяных компаний при переходе на процессинг);- снижение рождаемости (больше, чем в среднем по СО).С подробным докладом о приоритетных направлениях развития Новокуйбышевска докладывает глава города. Ещё в начале года он представил губернатору комплексный план развития территории, по итогам встречи Дмитрием Азаровым были даны протокольные поручения.Сегодня все направления разбираются подробно, с финансированием и конкретными планами, а заявки и просьбы о поддержке конкретных проектов, которые представляет Владимир Фомин, сразу же обсуждаются с руководителями профильных министерств.Дмитрий Азаров поручил Фомину ускорить проектирование очистных сооружений (в плане - на 2019 год).В центре внимания - вопросы реализации экологических программ по нацпроекту "Экология":- проект "Чистая вода";- федеральная программа "Оздоровление Волги"."Крайне важно, чтобы люди видели позитивные изменения в этой отрасли, и Новокуйбышевск здесь должен быть в числе лидеров», - отметил Дмитрий Азаров.Первые контейнеры для раздельного сбора должны появится в Новокуйбышевске уже весной.Владимир Фомин рассказал о планах в области мусоропереработки. Есть предложения по строительству мусоросортировочной станции, планируется внедрить раздельный сбор отходов (органические/неорганические)."Проект мусоросортировочной станции нужно брать на особый контроль" - отметил Дмитрий Азаров.Не менее важны вопросы ремонта и реконструкции дорог, въездов в город. Больше всего, по мнению жителей, в ремонте нуждается улица Чернышевского. Дмитрий Азаров принял решение о необходимости выделения средств на ремонт улицы уже в этом году.Дано поручение профильным министерствам. Дмитрий Азаров :«Чернышевского приводим в порядок в этом году! Решение принято!» ⚡️Также губернатор поручил уже в ближайшие несколько месяцев поставить на городские маршруты новые троллейбусы.Большое внимание в ходе совещания было уделено внедрению в Новокуйбышевске принципов «Умного города». Владимир Фомин доложил о планах по направлению:- 25 домов в 2019 будут подключены к автоматич. климатическому регулированию.- Установка комплексов видеонаблюдения на въездах в город.- Установка систем оповещения населения и видеофиксации (в том числе через домофоны).Все это позволит повысить уровень безопасности, снизить количество ДТП, облегчить работу правоохранительных органов.Дмитрий Азаров подчеркнул. что Новокуйбышевск должен показать пример другим муниципалитетам, передает пресс-служба департамента информационной политики СО.