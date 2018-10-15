Дмитрий Азаров проводит оперативное совещание с кабмином и членами регионального правительства

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Детально обсуждаются заявки региона на участие в федеральных нацпроектах.Каждое министерство отчитывается о том, какая работа проведена с федеральными коллегами, какие заявки приняты в работу.особо акцентировал внимание министерств на необходимости тщательной проработки заявок и документации, отстаивании интересов области в федеральном центре.Напомним, на прошлой неделе губернатор провёл целый ряд встреч с федеральными министрами, посвящённых участию СО в нацпроектах, передает пресс-служба департамента информационной политики СО.