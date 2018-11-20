Дмитрий Азаров провел выездное совещание по строительству Фрунзенского моста

107

, Губернатор Самарской областипровел выездное совещание по вопросам строительства мостового перехода «Фрунзенский» через реку Самара. Участие в нем приняли министр транспорта и автомобильных дорог региона, министр строительства, министр энергетики и ЖКХ Сергей Марков, глава Самары, а также представители подрядной организации.Строительство моста началось в ноябре 2015 года. Его длина составляет 667 метров, а вся протяженность строящегося участка – с учетом съездов и развязок – 2,67 километров. Руководитель группы управления строительством подрядной организациипояснил, что полностью завершен процесс укрупнительной сборки и надвижки металлических пролетов, который состоял из 11 этапов, между второй и седьмой опорами. Вес смонтированных металлоконструкций всего пролетного строения – 9208 тонн. «Строение планово находится в том положении, в котором должно быть. Сейчас идет подготовка для опускания всей конструкции на опоры. К середине декабря планируем этот процесс полностью завершить», – отметил Агалаков. После чего начнется бетонирование пролетов моста.Параллельно продолжаются работы по строительству первого и восьмого пролетов, возведению подпорных стен со стороны улицы Фрунзе и обустройству развязки на противоположном берегу реки – на улице Шоссейной. Также выполняется переустройство инженерных коммуникаций. Всего на объекте задействовано более 400 человек, которые трудятся в 2 смены.«Когда планируете завершить строительство всего объекта?», – поинтересовался Губернатор. Директор блока инфраструктурного строительства подрядной организациипояснил: уже в сентябре 2019 года планируется запустить рабочее шестиполосное движение, а до конца года завершить оформление всех необходимых документов для ввода мостового перехода в эксплуатацию.Общая стоимость строительства Фрунзенского моста составляет 12,2 млрд рублей. В 2018 году на выполнение работ направлено 3,3 млрд руб., из которых 1,4 млрд – средства федеральной казны, 1,9 млрд – региональной. Кроме того, на возведение объекта дополнительно в этом году направят 1,2 млрд руб. из бюджета страны. Такое решение было принято после встречи Главы региона Дмитрия Азарова с Министром транспорта РФ. «С учетом недофинансирования прошлых лет, дополнительные средства – это очень важно. Спасибо вам большое!», – поблагодарил Губернатора Владислав Потоцкий.Особое внимание участники выездного совещания уделили организации работы общественного транспорта и регулированию транспортных потоков. По правилам дорожного движения трамвай имеет преимущество перед автомобилями. Поэтому движение составов при существующем варианте расположения путей серьезно затруднит заезд и выезд легкового транспорта с Фрунзенского моста. В связи с этим рассматривается вариант переноса путей, чтобы минимизировать вероятность возникновения пробок на этом участке дороги. Дмитрий Азаров поручил региональному минтрансу совместно с городской администрацией предварительно проработать этот вопрос и уже на отдельном совещании, проведение которого запланировано на декабрь, выработать конкретное решение. Кроме того, прорабатывается возможность строительства тяговой подстанции и прокладки линий электропередач для того, чтобы по объекту можно было запустить движение троллейбусов, освободив тем самым старый переход от нагрузки. Этот вопрос предметно изучается совместно с энергетическими компаниями.Также руководители министерств и ведомств области рассмотрели проект строительства южной обводной дороги. Планируется, что она пойдет вдоль берега и соединит все поперечные улицы и мосты – от стрелки рек Волги и Самары, где намерены сделать транспортное кольцо, до Кировского моста. Это позволит значительно снизить автомобильную нагрузку на центр города. Сейчас разрабатывается необходимая документация на реализацию первого этапа – от стрелки рек до улицы Самарской, передает пресс-служба облправительства.