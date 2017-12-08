Дмитрий Азаров провел встречу с новым командующим Второй Гвардейской Армии Рустамом Мурадовым

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В четверг, 7 декабря, врио Губернатора Самарской областипровел рабочую встречу с командующим Второй Гвардейской общевойсковой Армией в Поволжье. Это войсковое объединение располагается в нескольких регионах Поволжья, но штаб находится именно в Самаре.С главой региона генерал-майор встретился непосредственно после того, как был представлен офицерам штаба армии заместителем командующего войсками Центрального военного округа генерал-майоромГенерал-майор Рустам Мурадов окончил Санкт-Петербургское высшее общевойсковое командное училище, Общевойсковую академию ВС РФ и Военную академию Генерального штаба ВС РФ. Прошел все командные должности от командира взвода до начальника штаба - заместителя командующего общевойсковой армией. За самоотверженность, мужество и отвагу, проявленные во время боевых действий в Северо-Кавказском регионе, награжден двумя орденами Мужества, за обеспечение обороноспособности Российской Федерации - орденом «За военные заслуги», сообщает пресс-служба облправительства.