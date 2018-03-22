Дмитрий Азаров провел встречу с генеральным директором Почты России
22 марта 2018 14:35
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Важное совместное направление работы регионального правительства и Почты России - ремонт зданий, в которых расположены отделения. В планах на 2018 год - ремонт 91 отделения по всей Самарской области.
Программа по ремонту отделений связи стартовала в 2011 году по инициативе Дмитрия Азарова. Однако, с 2015 года субсидии из областного бюджета выделяться перестали. Глава региона дал поручение изыскать средства - порядка 16 млн - уже в этом году.
Сохранение и ремонт отделений связи особенно важен на селе. Дмитрий Азаров подчеркнул, что в этом году серьёзные средства будут направлены на благоустройство сельских поселений. Ремонт отделений связи сможет обеспечить здесь комплексный подход.
Важное стратегическое направление, которое обсуждалось главой региона с Владимиром Путиным в ходе его визита 7 марта - участие Самарской области в системе международных транспортных коридоров. Сотрудничество по направлению логистики и перевозок Дмитрий Азаров предложил рассмотреть Почте России, сообщает пресс-служба департамента информационной политики СО.
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