‪Дмитрий Азаров провел встречу с генеральным директором Почты России

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Важное совместное направление работы регионального правительства и Почты России - ремонт зданий, в которых расположены отделения. В планах на 2018 год - ремонт 91 отделения по всей Самарской области.Программа по ремонту отделений связи стартовала в 2011 году по инициативе Дмитрия Азарова‬. Однако, с 2015 года субсидии из областного бюджета выделяться перестали. ‪Глава региона дал поручение изыскать средства - порядка 16 млн - уже в этом году.Сохранение и ремонт отделений связи особенно важен на селе. ‪Дмитрий Азаров подчеркнул, что в этом году серьёзные средства будут направлены на благоустройство сельских поселений. Ремонт отделений связи сможет обеспечить здесь комплексный подход.Важное стратегическое направление, которое обсуждалось главой региона с Владимиром Путиным в ходе его визита 7 марта - участие Самарской области в системе международных транспортных коридоров. Сотрудничество по направлению логистики и перевозок ‪Дмитрий Азаров предложил рассмотреть Почте России, сообщает пресс-служба департамента информационной политики СО.