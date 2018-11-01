Дмитрий Азаров провел встречу с дольщиками трех проблемных объектов
1 ноября 2018 16:31
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«Одна из важнейший проблем нашего региона — завершение объектов долевого строительства, которые у нас числятся в реестре проблемных, — напомнил глава региона. — Работа эта сегодня получила мощный импульс во всех субъектах. Везде межведомственные комиссии в той или иной форме работают энергично. Президентом задача здесь поставлена четко».
При этом губернатор подчеркнул: работа по решению проблем дольщиков должна вестись системно, в режиме «каждый день». «Еще раз подчеркну, что меня не устраивает работа министерства и департамента, когда она ведется от совещания до совещания. А между заседаниями результативность очень низкая,- отметил Дмитрий Азаров. — Важна личная и персональная ответственность».
В ходе совещания была рассмотрена ситуация на трех объектах, расположенных в Самаре. Первый из них находится в Советском районе города на улице Аэродромной, 102. Жилой комплекс состоит из двух зданий на 367 квартир. Всего по объекту заключено 140 договоров долевого участия на общую сумму в 286,5 млн рублей.
По информации главы Самары Елены Лапушкиной, сдача объекта намечалась на декабрь 2018 года. Но вероятность достройки дома к этому сроку невелика из-за конфликта между застройщиком — ООО «Интеграция» и генподрядчиком — ООО «КапиталСтрой».
Скандалы вокруг участка на улице Аэродромной, 102 начались еще несколько лет назад, когда «Интеграция» выкупила землю под неработающим муниципальным детским садом. Компания собиралась строить многоэтажный жилой дом, что вызвало недовольство местных жителей. В итоге в проект ЖК «У парка» кроме трех секций многоэтажек был включен еще и новый детский сад. Необходимую разрешительную документацию на возведение жилого комплекса «Интеграция» получила в 2016-2017 годах. Проводить работы фирма решила не своими силами, а при помощи генерального подрядчика — ООО «КапиталСтрой». В какой-то момент между компаниями разгорелся конфликт, и в марте 2018 года строительство ЖК остановилось. Дольщики высказали опасения, что из-за отсутствия работ на площадке разрешение на строительство жилищного комплекса могут не продлить.
На заседании межведомственной комиссии в ситуацию внесли ясность. Выяснилось, что минстрой уже продлил разрешительную документацию на год, а «Интеграция» нашла для работ нового подрядчика, который готов зайти на площадку до конца текущей недели. Достроить и сдать дом в эксплуатацию «Интеграция» планирует в 3 квартале 2019 года. «КапиталСтрою» застройщик намерен выплатить долг в 4 млн рублей в ближайшие дни, а тот, в свою очередь, покинет строительную площадку. «Я вам одно обещаю: если будет продолжаться затягивание сроков, я лично направлю обращение по этому поводу и в прокуратуру, и в следственные органы», — предупредил Дмитрий Азаров присутствующих на заседании представителей обеих компаний.
Второй проблемный объект расположен в Красноглинском районе по адресу: п. Мехзавод, 3 квартал, 8. Строительство дома началось в 2006 году. Договоры долевого участия с застройщиком ООО «Кросс» заключили 225 дольщиков. В 2013 году организация была признана банкротом. Впоследствии появился инвестор, готовый вложить средства в завершение строительства объекта, в связи с чем возникла необходимость планировки территории. В декабре 2017 года городской департамент градостроительства заключил с предприятием ООО «Зенит» контракт на проект межевания этого участка. По информации Елены Лапушкиной, в настоящее время проект готов и вскоре будет представлен на публичных слушаниях. В январе 2019 года земельный участок под недостроем планируется оформить, и застройщик сможет приступить к работам.
По мнению Депутата Госдумы РФ от Самарской области Александра Хинштейна, важно, чтобы застройщик не привлекал средства граждан для достройки объекта. Губернатор Самарской области эту инициативу одобрил, отметив, что скорейшее решение вопроса с проблемными объектами в регионе в интересах потенциальных застройщиков.
«Я всех застройщиков собирал и объяснял, что во многом наличие проблемных объектов на территории региона является сдерживающим фактором опережающего развития сектора жилищного строительства. Все со мной согласились. Когда проблемные объекты с карты региона исчезают, доверия к строительной отрасли больше, люди смелее идут на приобретение жилья. Тем более, что сегодня законодательством их защита обеспечена практически на 100%. Именно с такой позицией с потенциальным застройщиком и работайте», — поручил Дмитрий Азаров.
Третий проблемный объект расположен в Ленинском районе Самары в границах улиц Братьев Коростелевых, Рабочей, Красноармейский, Ленинской. Речь идет о жилом комплексе «Исторический квартал». Сейчас ведется строительство 3 очередей ЖК (секции 8, 9, 10), офисного здания и паркинга. В ноябре 2017 года по итогам расширенного заседания по объектам долевого строительства губернатор поручил подготовить проект планировки этой территории. Документ готов и на следующей неделе должен быть представлен на публичных слушаниях, отчиталась глава Самары. В отличие от недостроя в п. Мехзавод, здесь работы уже ведутся. Застройщик планирует сдать последнюю секцию в эксплуатацию в октябре 2020 года.
По итогам заседания губернатор поручил проводить постоянный мониторинг ситуации по каждому объекту. Следующее заседание межведомственной комиссии начнётся с ответа о выполнении ранее данных поручений, передает пресс-служба облправительства.
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