Дмитрий Азаров провел встречу с дольщиками коттеджного поселка «Дубрава»
16 марта 2018 21:13
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Открывая совещание, руководитель области подчеркнул, что Правительство региона продолжит системную работу по решению проблем обманутых участников долевого строительства. Дмитрий Азаров отметил, что этот объект – один из самых сложных в регионе: «Простых решений нет, скажу сразу. Министерство строительства подготовило предложения. Любая схема выхода из сложившейся ситуации возможна только при полном согласии всех участников процесса, в первую очередь дольщиков».
В своем докладе Врио министра строительства региона Александр Баландин рассказал, что за время, прошедшее с предыдущей встречи 29 января, согласован список участников долевого строительства, утверждена дорожная карта по объекту, и, что самое главное, благодаря личному участию Дмитрия Азарова найден инвестор, который готов взять на себя обязательства по удовлетворению прав дольщиков. Это девелоперская компания «Древо» - одна из крупнейших строительных компаний региона. Также в министерстве был разработан алгоритм юридического решения вопроса.
Генеральный директор ООО «ДК «Древо» Евгений Чудаев по просьбе главы региона озвучил те условия, на которых компания берется реализовать этот проект. Компания готова в виде компенсации предоставить дольщикам квартиры. Для определения площади жилья единственным критерием будет служить подтвержденная сумма, оплаченная дольщиком, с учетом сегодняшней рыночной стоимости квадратного метра. Компенсационное жилье будет предоставляться в Волжском районе. При предоставлении квартир будет использоваться принцип «трех предложений», чтобы не зайти в тупик, когда предоставляемое жилье отвергается дольщиком раз за разом. При этом, чтобы найти оптимальное решение, каждый случай будет рассматриваться индивидуально.
Говоря о сроках удовлетворения прав обманутых дольщиков, Евгений Чудаев назвал первое полугодие 2019 года для первоочередников. Окончательное решение вопроса компания планирует на 2022 год. «При этом со своей стороны мы будем прилагать максимальные усилия, чтобы приблизить этот срок», - подчеркнул застройщик.
Представитель инициативной группы дольщиков Юлия Фоменкова выразила удовлетворение тем, как решается проблема дольщиков «Дубравы». Она поблагодарила главу региона за то, что он держит вопрос на личном контроле. Ее поддержала и другая дольщица Татьяна Гриднева, которая попросила Дмитрия Азарова и впредь лично участвовать в совещаниях по их объекту. «Я довольна тем, что власти наконец-то взялись за нашу проблему, знаю, что ведется интенсивная работа» - сказала Татьяна Гриднева.
Подводя итоги заседания, Дмитрий Азаров дал министерству строительства одну неделю на доработку правового и экономического обоснования алгоритма действий, а также согласования плана действий с представителями правоохранительных органов.
«У нас сейчас намечен путь решения проблемы. - отметил Дмитрий Азаров, - Принципиально важно то, что в процесс решения проблемных вопросов дольщиков мы вовлекаем строительные компании с именем, с репутацией».
Также глава региона поручил профильному ведомству в короткий срок провести серию встреч с обманутыми участниками долевого строительства.
«Еще полгода назад у людей не было надежды на решение проблемы. Мы нашли инвестора, готового включиться в процесс, это было непросто. Поэтому сегодня очень важно, чтобы мы работали одной командой, добиваясь результата», - отметил глава региона, сообщает пресс-служба облправительства.
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