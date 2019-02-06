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Губернатор Дмитрий Азаров провел традиционный прием граждан СО. Сегодня в центре внимания - проблемы обманутых дольщиков. К руководителю области обратилась Лариса Силкина. Женщина заключила договор долевого участия в 2005г. с ООО "Нива-Строй" на строительство жилого дома.В 2012г. за достройку дома взялся Трансгруз. В момент приемки объекта сведения о Ларисе Силкиной переданы не были. Дом был достроен и введен в эксплуатацию в ноябре 2017 года. При обращении женщины в минстрой СО в реестр обманутых дольщиков ее не включили, поскольку объект сдан.Министр строительства СО Евгений Чудаев пояснил, что для восстановления прав на жильё необходимо провести экспертизу и установить подлинность документов. Этот процесс продлится в течении месяца. Если требования правомерны, застройщик готов предоставить квартиру согласно бумагам."После стольких лет ожиданий важно это сделать быстро и точно. Рассчитываю, что подтверждение подлинности документов будет, и вы получите квартиру", - обратился Дмитрий Азаров к Ларисе Силкиной.Губернатор поручил Евгению Чудаеву отработать вопрос в течение месяца, передает пресс-служба департамента информационной политики СО.