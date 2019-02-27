Дмитрий Азаров провел совет по национальным и приоритетным проектам
27 февраля 2019 19:23
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Основной вопрос повестки – уточнение и корректировка паспортов региональных составляющих нацпроектов в разрезе муниципалитетов.
«Соглашения о реализации национальных проектов подписаны. Процесс уточнения показателей с муниципалитетами должен быть завершен. Главная задача — устранить неточности, если они есть, и принять окончательное решение по всем составляющим нацпроектов», – подчеркнул Дмитрий Азаров во вступительном слове.
На совете детально разобрали показатели регпаспортов и методики их достижения, а также отметили моменты, по которым муниципалитеты высказали замечания.
Первый заместитель председателя Правительства Виктор Кудряшов представил информацию по взаимодействию с муниципалитетами по трем нацпроектам. Основное внимание он уделил программе «Развитие малого и среднего предпринимательства и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы», отметив, что в этом нацпроекте органам местного самоуправления отведена ведущая роль. Основной показатель – планомерное увеличение числа занятых в сфере малого и среднего бизнеса, в том числе за счет вывода из тени предпринимателей, которые работают вне правового поля.
Было отмечено, что не все муниципалитеты активно работают в этом направлении, несмотря на то, что легализация «серых схем» – огромный резерв для пополнения местных бюджетов. Прежде всего, это касается Тольятти, где, по статистике, тысячи людей трудоспособного возраста не числятся как работающие и потенциально могут заняться бизнесом.
По мнению Дмитрия Азарова, управленческой команде города необходимо приложить максимум усилий, чтобы ситуацию исправить.
«Потенциал у Тольятти огромный. Вовлекайте людей, из серых схем выводите на свет», – поставил задачу главе Тольятти Губернатор.
Также на совете обсудили реализацию нацпроектов «Международная кооперация и экспорт», «Повышение производительности труда и поддержка занятости», «Демография», «Жилье и городская среда», «Безопасные и качественные автомобильные дороги», «Здравоохранение».
Что касается последнего, то основное внимание было уделено проблеме привлечения специалистов в городские и сельские больницы. Дмитрий Азаров поручил изучить опыт муниципалитетов региона, которые эту задачу успешно решают за счет собственных программ. Заместитель председателя Правительства Александр Фетисов, курирующий нацпроект, предложил сформировать комплекс мер, своеобразный паспорт поддержки для специалистов-медиков. Сюда входят вопросы обеспечения жильем, создания необходимых условий для семей врачей. Реализацию этого механизма Губернатор поручил проработать на примере Автограда, где есть острая нехватка специалистов, передает пресс-служба облправительства.
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