Дмитрий Азаров провел совещание с обманутыми дольщиками Самары и Тольятти
20 февраля 2018 20:19
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На этот раз рассматривались вопросы, связанные с пятью объектами. Четыре из них расположены в Самаре: улица Садовая, 256, улица Садовая, 277 (блоки А и Б), на пересечение улиц Ставропольской и Запорожской и один в Тольятти по адресу улица 40 лет Победы, 5.
Начало системной работой с обманутыми участниками долевого строительства было положено на совещании 22 ноября 2017 года, куда были приглашены около 60 инициативных групп. Оно длилось более 9 часов, возможность высказать свое мнение получили все желающие. Второе расширенное заседание состоялось 29 января 2018 года. Оба эти совещания прошли под председательством главы региона.
По итогам расширенного заседания, состоявшегося 22 ноября 2017 и 29 января 2018 под председательством врио Губернатора по проблеме обманутых дольщиков были даны конкретные поручения, исполнение которых привело к значительным позитивным сдвигам в завершении строительства многих проблемных объекта.
В результате по итогам 2017 года из списка проблемных будут исключены 4 дома. В настоящий момент на 27 объектов привлечены новые застройщики. В 2018 году планируется удовлетворение прав около 1100 граждан как в результате завершения строительства зданий, так и за счет денежных компенсаций или предоставления квартир в других домах.
В настоящее время также осуществляется подбор компенсационных участков для застройщиков. Самара с 29 января уже предоставила четыре таких площадки, идет работа еще по двум. Министерство строительства при содействии прокуратуры завершает работу по опубликованию реестра граждан, пострадавших от действий недобросовестных застройщиков. Идет работа и по судебному преследованию в отношении девяти застройщиков, получивших в собственность компенсационные земельные участки и взявших на себя обязательство по удовлетворению прав требований обманутых дольщиков. От их действий пострадали 736 участников долевого строительства. Кроме того по состоянию на 15 февраля направлено 12 претензий и 6 исков.
Благодаря личному вмешательству Дмитрия Азарова государственная корпорация Агентство по страхованию вкладов пошла на встречу обманутым дольщикам в решении проблемы с двумя особо проблемными объектами — в Ставропольском и районе и в Тольятти.
Напомним, что в свое время ФИА-банк заложил эти земельные участки в АСВ. Кроме того предпринимаются шаги и по решению других.
По итогам обсуждения ситуации вокруг каждого проблемного объекта принимались конкретные решения.
«У всех нас есть общая задача — решить эту проблему. Проект решения совещания оформить сегодня же, по горячим следам», - подытожил итоги совещания глава региона, сообщает пресс-служба облправительства.
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