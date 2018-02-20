Дмитрий Азаров провел совещание с обманутыми дольщиками Самары и Тольятти

265

На этот раз рассматривались вопросы, связанные с пятью объектами. Четыре из них расположены в Самаре: улица Садовая, 256, улица Садовая, 277 (блоки А и Б), на пересечение улиц Ставропольской и Запорожской и один в Тольятти по адресу улица 40 лет Победы, 5.Начало системной работой с обманутыми участниками долевого строительства было положено на совещании 22 ноября 2017 года, куда были приглашены около 60 инициативных групп. Оно длилось более 9 часов, возможность высказать свое мнение получили все желающие. Второе расширенное заседание состоялось 29 января 2018 года. Оба эти совещания прошли под председательством главы региона.По итогам расширенного заседания, состоявшегося 22 ноября 2017 и 29 января 2018 под председательством врио Губернатора по проблеме обманутых дольщиков были даны конкретные поручения, исполнение которых привело к значительным позитивным сдвигам в завершении строительства многих проблемных объекта.В результате по итогам 2017 года из списка проблемных будут исключены 4 дома. В настоящий момент на 27 объектов привлечены новые застройщики. В 2018 году планируется удовлетворение прав около 1100 граждан как в результате завершения строительства зданий, так и за счет денежных компенсаций или предоставления квартир в других домах.В настоящее время также осуществляется подбор компенсационных участков для застройщиков. Самара с 29 января уже предоставила четыре таких площадки, идет работа еще по двум. Министерство строительства при содействии прокуратуры завершает работу по опубликованию реестра граждан, пострадавших от действий недобросовестных застройщиков. Идет работа и по судебному преследованию в отношении девяти застройщиков, получивших в собственность компенсационные земельные участки и взявших на себя обязательство по удовлетворению прав требований обманутых дольщиков. От их действий пострадали 736 участников долевого строительства. Кроме того по состоянию на 15 февраля направлено 12 претензий и 6 исков.Благодаря личному вмешательству Дмитрия Азарова государственная корпорация Агентство по страхованию вкладов пошла на встречу обманутым дольщикам в решении проблемы с двумя особо проблемными объектами — в Ставропольском и районе и в Тольятти.Напомним, что в свое время ФИА-банк заложил эти земельные участки в АСВ. Кроме того предпринимаются шаги и по решению других.По итогам обсуждения ситуации вокруг каждого проблемного объекта принимались конкретные решения.«У всех нас есть общая задача — решить эту проблему. Проект решения совещания оформить сегодня же, по горячим следам», - подытожил итоги совещания глава региона, сообщает пресс-служба облправительства.