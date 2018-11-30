Дмитрий Азаров провел совещание по развитию территории вокруг стадиона «Самара Арена»

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Губернатор Самарской областипровёл совещание, посвященное вопросам реализации концепции наследия Чемпионата мира по футболу FIFA 2018тм и эффективного использования спортивных объектов с учетом потребностей региона. В обсуждении приняли участие члены кабинета министров, Глава городского округа Самараа, руководство футбольного клуба «Крылья Советов».Участники встречи обсудили планы по повышению функциональности и эффективности эксплуатации стадиона «Самара Арена», а также рассмотрели проекты по развитию территории вокруг главного объекта чемпионата.Напомним, в регионе по поручению Президента Россиии Губернатора Дмитрия Азарова продолжается работа над концепцией использования наследия ЧМ-2018 – стадиона «Самара Арена» и прилегающей территории. Сейчас есть предварительные договоренности по строительству трех знаковых объектов.Один из них – Дворец пляжных видов спорта. Реализация этого масштабного современного объекта возможна в рамках государственно-частного партнерства: инвестор планирует вложить в проект 200 млн. руб., региональное Правительство берет на себя обязательства по предоставлению земельного участка и подключению к коммуникациям.Планируется, что манеж с футбольным полем и волейбольными площадками не будет иметь аналогов. Благодаря подогреву песка, особой системе кондиционирования появится возможность проводить тренировки и соревнования по пляжным видам спорта круглогодично. Трибуны на две тысячи мест позволят проводить турниры всероссийского и международного уровней. При Дворце предполагается создание детских академий по пляжному футболу и волейболу.Также представлена визуализация современного концертного зала, конструктив которого позволит трансформировать пространство как под театральные постановки, концертные программы, цирковые шоу, так и под деловые конференции. Концепцией также предусмотрено использование одной из автостоянок около «Самара Арены» для проведения фестивалей под открытым небом.Еще один проект, который реализуется на прилегающей к «Самара Арене» территории, — это инклюзивный игровой парк, который создается при участии Фонда помощи детям «Обнаженные сердца» и Системы Coca-Cola в России.Инклюзивный игровой парк площадью более 8000 кв.метров (включая место для парковки на 35 автомобилей) расположится на последней миле стадиона «Самара-Арена». Он будет включать в себя несколько функциональных зон, как игровых, так и спортивных, подходящих для всех желающих, в том числе детей и подростков с ограниченными возможностями здоровья. Часть пространства займет воркаут-площадка с безопасным амортизирующим резиновым покрытием. Главной отличительной чертой парка станет современное футбольное поле. Поскольку главная задача парка – дать возможность детям и подросткам с особенностями развития играть и заниматься спортом вместе, во всех его зонах будет присутствовать оборудование, приспособленное для людей с различными возможностями здоровья.В начале декабря Правительством Самарской области планируется подписание соглашения о сотрудничестве с Фондом помощи детям «Обнаженные сердца» и Системой Coca-Cola в России, в котором будут определены обязанности сторон по реализации проекта. Подготовка основания площадки начнется уже в ближайшее время, а к монтажу покрытий и оборудования приступят весной следующего года, передает пресс-служба облправительства.