Дмитрий Азаров провел очередной приём граждан

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Сразу два вопроса на приёме граждан касались строительства спортплощадок. Глава поселения ж/д станция Звезда Безенчукского района Лидия Васильева рассказала, что молодёжь района увлечена спортом, зал местной школы занят с утра до вечера. Не хватает современной площадки.Дмитрий Азаров поручил минспорту СО установить современную всесезонную спортплощадку к началу нового учебного года, а также обучить специалистов на местах технологии содержания объекта."Таким людям, как вы- инициативным, неравнодушным- хочется помогать!", сказал главе поселения Дмитрий Азаров, сообщает пресс-служба департамента информационной политики СО.