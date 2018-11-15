Дмитрий Азаров провел очередной личный прием граждан
15 ноября 2018 15:14
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Многодетная мать, председатель правления общественной организации «Многодеткино» Татьяна Лебедева была приглашена на прием к Губернатору после того, как в сети интернет обратила внимание Дмитрия Азарова на ситуацию, которая сложилась в микрорайоне В-2 Жигулевска. В 2014-2015 годах 78 многодетным семьям здесь предоставили в собственность земельные участки под ИЖС. Люди постепенно обустраиваются (построено несколько домов), но до сих пор открытым остается вопрос с подключением к электро-, газо- и водоснабжению. Отсутствуют в микрорайоне и дороги, что затрудняется подвоз стройматериалов.
Сразу после обращения в свой адрес Глава региона поставил задачу профильным министерствам отработать вопрос. На личном приеме руководители ведомств отчитались о проделанной работе.
Первый заместитель министра строительства – главный архитектор Самарской области Анатолий Баранников сообщил, что строительство инженерных коммуникаций решается совместно с ресурсоснабжающими организациями путем включения затрат в их инвестиционные программы. Так, до конца года ОА «ССК» построит в микрорайоне трансформаторную подстанцию, после чего по заявлениям граждан будет производиться технологическое присоединение. В первом квартале 2019 года планируется завершить газификацию силами ООО «Газпром газораспределение Самара».
Дмитрий Азаров поставил задачу четко соблюдать сроки, чтобы жители микрорайона смогли решить вопросы подключения к энерго- и газоснабжению уже следующим летом.
«Важно по этим направлениям ускориться, чтобы не потерять следующий строительный сезон», – акцентировал внимание Глава региона.
Ситуацию с водоснабжением и водоотведением нельзя решить аналогичным образом из-за отсутствия у ресурсоснабжающей организации инвестиционной программы. На строительство насосной станции и прокладку коммуникаций требуется 90 млн рублей. На самом приеме было принято решение на первом этапе обеспечить снабжение водой из скважин. Все затраты на их обустройство будут компенсированы.
«По мере того, как микрорайон будет застраиваться, мы вернемся к вопросу обеспечения централизованного водоснабжения и водоотведения», – заверил Дмитрий Азаров заявителя.
Консенсус был найден и по вопросу внутриквартальных дорог. Как пояснил министр транспорта и автомобильных дорог Самарской области Иван Пивкин, к середине следующего года будет сделан щебеночный проезд к строящимся домам. А когда микрорайон застроят наполовину и не будет риска разрушения полотна из-за активного строительства, будет проложена асфальтированная дорога.
В ходе встречи Татьяна Лебедева обозначила еще одну проблему – уже после выделения земель на пяти участках были выявлены объекты археологического наследия – древние поселения. Селища уже включены в перечень объектов культурного наследия Самарской области, соответственно, строительство на этих участках невозможно. Врио руководителя управления государственной охраны объектов культурного наследия Самарской области Владимир Филипенко озвучил, что на раскопки потребуется 15 млн рублей.
«Это в любом случае нужно делать – это задача во многом социальная», – отметил Дмитрий Азаров. Раскопки решат две задачи – позволят изъять археологические ценности и освободят участки для начала строительства. Срок окончания работ – третий квартал следующего года.
В завершении встречи Губернатор поблагодарил многодетную маму за активную гражданскую позицию. «Рад был узнать, что в Жигулевске есть такая общественная организация «Многодеткино». Вы молодцы, что по собственной инициативе объединились. Спасибо вам за то, что помимо воспитания своих детей, взяли на себе еще и общественную нагрузку. Не каждый бы на это решился», – отметил Дмитрий Азаров.
С собственной программой развития регионального АПК на прием к Губернатору пришел Абузяр Калимуллин. По мнению доктора сельскохозяйственных наук, бывшего руководителя НИИСХ им. Н.М. Тулайкова, в регионе остро стоит вопрос сохранения плодородия почв, не хватает научного сопровождения производства. Он внес ряд предложений, которые помогут изменить ситуацию в лучшую сторону. Главные касаются разработки специальной программы восстановления плодородия почв, создания на базе сельскохозяйственного института центра компетенций, а также придания аграрному сектору области статуса Особой экономической зоны. Это, по мнению Абузяра Калимуллина, привлечет инвесторов и позволит распределять федеральные субсидии на наиболее проблемные направления, в том числе на сохранение плодородия почв и развитие животноводства.
Дмитрий Азаров поручил региональному минсельхозу проработать предложения Абузяра Калимуллина, а по наиболее актуальным подготовить содержательные и обоснованные предложения в Министерство сельского хозяйства РФ, а также в профильные комитеты Совета Федераций и Государственной думы, передает пресс-служба облправительства.
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