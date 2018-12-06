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Дмитрий Азаров прокомментировал ситуацию с парком 60-летия Советской власти в Самаре

6 декабря 2018 14:10
208
Дмитрий Азаров прокомментировал ситуацию с парком 60-летия Советской власти в Самаре
Ранее общественность выступила против возможной застройки.

Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров высказал свою позицию по ситуации с парком 60-летия Советской власти в Самаре. Напомним, что ранее появилась информация о планировке и возможной застройке зеленой зоны. Компания ООО "Стройресурс" обратилась в мэрию за разрешением на разработку проекта.
Общественность возмутилась такой перспективой.

"Даже без привязки парк, это, сквер, леса являются крайне важными для любого населенного пункта, как для Самары, так для Тольятти. Для крупнейших муниципалитетов это, наверное, вообще первостепенно. Я уверен, что, принимая решение. муниципальные власти исходили из этого. Я обязательно эту ситуацию уточню. Информации по этому вопросу на данный момент недостаточно, и у людей это вызывает больше волнения", - приводит комментарий главы области ТРК "Терра".

Видео можно посмотреть здесь.

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Комментарии



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