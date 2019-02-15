Дмитрий Азаров прокомментировал присвоение ТОСЭР Чапаевску
15 февраля 2019 18:28
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Открывая встречу, премьер-министр сообщил о подписании постановления Правительства РФ о создании 14 территорий опережающего социально-экономического развития (ТОСЭР). Среди них оказались 3 закрытых административно-территориальных образования и 11 моногородов, в том числе город Чапаевск. ТОСЭР – это зона со льготными налоговыми условиями, упрощенными административными процедурами. Такое решение позволит привлечь отечественных и иностранных инвесторов на территорию города, создать комфортные условия для развития бизнеса.
«Это в итоге должно помочь территориям преодолеть зависимость от градообразующих предприятий и, что самое главное, привести к созданию новых рабочих мест, которые не связаны с этим предприятием, просто вдохнуть жизнь в эти населённые пункты», – подчеркнул Дмитрий Медведев.
Глава федерального кабинета министров отметил также, что присвоение статуса ТОСЭР имеет особое значение, поскольку с этого года в России начинается реализации 12 национальных проектов.
В течение всего прошлого года региональным Правительством и лично губернатором Дмитрием Азаровым была проведена большая работа по обоснованию необходимости создания ТОСЭР в Чапаевске. Состоялся целый ряд переговоров с руководителями федеральных министерств и ведомств, подготовлена вся необходимая документация.
«Мы заручились поддержкой всех министерств. И нам удалось доказать эффективность уже принятого решения. Я благодарен за это Председателю Правительства Дмитрию Анатольевичу Медведеву», – отметил Глава региона.
Создание территории опережающего социально-экономического развития в Чапаевске, по мнению губернатора, даст мощный импульс к диверсификации экономики города и повышению инвестиционной привлекательности. Этот статус позволит создать особые условия для открытия новых предприятий.
«Это будет сказываться на создании новых рабочих мест, притоке инвестиций, повышении уровня благосостояния жителей Чапаевска. Город этого заслуживает. Здесь есть значительный потенциал, который нужно помочь раскрыть. И этим решением мы делаем серьезный шаг вперед. Я рад, что наша работа в течение года увенчалась успехом», – подчеркнул Дмитрий Азаров.
«Чапаевск» – это уже вторая территория опережающего развития, созданная на территории Самарской области. Сюда планируется привлечь порядка 5 миллиардов рублей инвестиций.
Комментируя принятое решение, Министр экономического развития РФ Максим Орешкин, отметил, что теперь главная задача всех уровней власти – федеральной, региональной и муниципальной – предметно отработать заявки инвесторов.
«Нужно будет внимательно следить за исполнением намеченных планов, чтобы на территории ТОСЭР заявленные инвестиционные проекты успешно реализовывались, что самое важное – создавались современные рабочие места», – подчеркнул Министр.
Максим Орешкин особо оценил активность Самарской области и Губернатора в работе над масштабными проектами – это касается не только деятельности по созданию ТОСЭР на территории Чапаевска, но и при формировании паспортов национальных проектов. «Работа Самарской области выстроена на очень хорошем, качественном уровне. Я был последний раз в Самаре летом, где мы проводили большие совещания именно по разработке нацпроектов. Те решения, которые вырабатывались тогда на совещаниях, легли в основу национальных проектов, которые будут реализовываться», – отметил вклад региона руководитель федерального Минэкономразвития, передает пресс-служба облправительства.
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