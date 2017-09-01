Дмитрий Азаров прокомментировал Всероссийский конкурс «Стратегия 2035»

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Председатель Комитета Совета Федерации по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Северапрокомментировал Всероссийский конкурс «Стратегия 2035», который официально стартует 1 сентября 2017 года:«Разработка Стратегии социально-экономического развития государства до 2035 года находится сегодня в самой активной фазе. Экспертные сообщества, неравнодушные граждане, общественные объединения и, конечно же, Правительство и Федеральное Собрание мобилизуют общественные ресурсы для выработки документа долгосрочного развития страны. И, на мой взгляд, крайне важно, чтобы в этой работе приняли участие самые молодые граждане Российской Федерации: граждане, которым реализовывать Стратегию, которым жить и творить в будущем.Хочу сказать, что имею личный опыт по вовлечению школьников в разработку стратегических документов. Когда я возглавлял городской округ Самара, мы разрабатывали долгосрочную стратегию развития города и в эту работу вовлекли десятки тысяч горожан, в том числе школьников. В первую очередь, старшеклассников. Мы провели анкетирование, пригласили ребят к участию в работе дискуссионных площадок. Целый ряд идей, которые были высказаны этими молодыми, энергичными, уже достаточно подготовленными неравнодушными людьми, вошли в итоговый документ – Стратегию развития родного города. Наверное, во многом благодаря этому, наша, самарская, Стратегия была признана лучшей в Российской Федерации.Поэтому вовлечение школьников в разработку и проектирование будущего – будущего страны, своего будущего – считаю крайне актуальным. Эта инициатива заслуживает поддержки. И со своей стороны так же готов проводить всю необходимую работу с ребятами, разъясняя им сложности, этапы формирования документов стратегического и пространственного развития, вовлекая их в решение этой крайне интересной и ответственной задачи – в проектирование будущего России».