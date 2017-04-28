Дмитрий Азаров продвигает законодательные инициативы Самарского региона на федеральном уровне
28 апреля 2017 09:12
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На заседании Комитета Совета Федерации по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера, председателем которого является Дмитрий Азаров, сенаторы одобрили два проекта федеральных закона, внесённых Самарской Губернской Думой.
Один из них расширяет понятие «муниципальной услуги», облегчая правоприменителям оказание тех услуг, которые не связаны с решением вопросов местного значения, но которые, тем не менее, муниципалитеты оказывают в рамках своих прав.
Второй законопроект, предлагаемый самарскими депутатами, позволит сохранить памятники архитектуры. Речь идет о закреплении за органами местного самоуправления права на установление льготной арендной платы для находящихся в неудовлетворительном состоянии объектов культурного наследия, относящихся к муниципальной собственности. Сегодня таким правом обладают субъекты РФ.
Дмитрий Азаров отметил повышение качества регионального законотворчества, в частности, инициатив, поступающих от Самарской Губернской Думы. Сенатор подчеркнул, что Комитет готов оказывать самарским коллегам всяческую поддержку в продвижении их законодательных инициатив.
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