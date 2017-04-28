Дмитрий Азаров продвигает законодательные инициативы Самарского региона на федеральном уровне

107

На заседании Комитета Совета Федерации по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера, председателем которого является, сенаторы одобрили два проекта федеральных закона, внесённых Самарской Губернской Думой.Один из них расширяет понятие «муниципальной услуги», облегчая правоприменителям оказание тех услуг, которые не связаны с решением вопросов местного значения, но которые, тем не менее, муниципалитеты оказывают в рамках своих прав.Второй законопроект, предлагаемый самарскими депутатами, позволит сохранить памятники архитектуры. Речь идет о закреплении за органами местного самоуправления права на установление льготной арендной платы для находящихся в неудовлетворительном состоянии объектов культурного наследия, относящихся к муниципальной собственности. Сегодня таким правом обладают субъекты РФ.Дмитрий Азаров отметил повышение качества регионального законотворчества, в частности, инициатив, поступающих от Самарской Губернской Думы. Сенатор подчеркнул, что Комитет готов оказывать самарским коллегам всяческую поддержку в продвижении их законодательных инициатив.