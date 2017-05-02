Дмитрий Азаров призвал молодежь к открытому диалогу с властью
2 мая 2017 11:07
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Председатель Комитета Совета Федерации по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера и председатель Всероссийского Совета местного самоуправления (ВСМС) Дмитрий Азаров провел ежегодную встречу с представителями молодежных организаций Самары – молодыми политиками, студентами с активной жизненной позицией, лидерами молодежных движений. Мероприятие состоялось накануне Дня местного самоуправления и Дня российского парламентаризма.
Сенатор рассказал собравшимся о своей работе в Совете Федерации и общественной организации «Всероссийский Совет местного самоуправления». Предваряя вопросы от молодых людей, сенатор заметил, что современный тренд, охвативший сегодня все российских регионы – это благоустройство и создание комфортной среды для проживания людей. По мнению Дмитрия Азарова, эти задачи невозможно эффективно решать без активной позиции местных органов самоуправления и участия в развитии муниципалитетов самих жителей – ведь вовлечение граждан в процесс благоустройства городов и сёл будет способствовать тому, что бюджетные средства будут израсходованы наиболее целесообразно.
Сенатор напомнил, что по инициативе партии «Единая Россия» и по решению Президента РФ Владимира Путина российские регионы получат дополнительные средства в размере 25 млрд рублей на благоустройство городов и сел нашей страны. Самара не стала исключением – на развитие и благоустройство дворов, а также знаковых объектов в рамках федеральной программы «Формирование комфортной городской среды» регион получит из федерального бюджета 927 млн рублей.
На встрече с Дмитрием Азаровым обсуждался ряд вопросов, волнующих сегодня молодое поколение, в их числе: ужесточение наказания за парковку автотранспорта на газонах, борьба с нелегальными табачными киоскам в Самаре, сохранение скейт-парка в Струковском парке, аварийное состояние жилого фонда и дорог в поселке Мехзавод, льготное обеспечение людей с ограниченными возможностями здоровья, а также ситуация, связанная с отменой льгот и др. Многие из прозвучавших вопросов были взяты сенатором на личный контроль и приняты на отработку в качестве обращений.
Подводя итоги встречи с представителями молодежных организаций, сенатор отметил, что молодые люди продемонстрировали погружение в актуальную проблематику и попытались разобраться в нюансах, чтобы помочь реальным людям в решении их насущных проблем.
- В современной молодежи я вижу большой потенциал. У молодых людей есть энергия и огромное желание сделать свой город, регион и страну в целом сильным и благополучным государством. Нужно не бояться вести открытый диалог с властью. Я хочу пожелать молодым людям продолжать самосовершенствоваться, постоянно двигаться вперед, ставить перед собой высокие задачи и цели. Уверен, что у них все получится! – заключил Дмитрий Азаров.
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