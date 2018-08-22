Дмитрий Азаров приветствовал  гостей и участников XX Поволжской агропромышленной выставки

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Дмитрий Азаров приветствовал гостей и участников XX Поволжской агропромышленной выставкиСельскохозяйственная техника, овощи, выращенные аграриями, молочные и мясные продукты от фермеров - все достижения АПК Самарской области собраны в одном месте. Сегодня начала работу XX Поволжская агропромышленная выставка.Ее гостей и участников приветствовалГлава региона отметил, что выставка имеет свою историю, которая уже сегодня иллюстрируется конкретными результатами работы АПК СО."С каждым годом выставка привлекает все больше гостей из соседних регионов РФ и других стран", - подчеркнул Дмитрий Азаров."Приветствую всех, кто вместе с нами на самарской земле встречает этот праздник, делится опытом, способствуя развитию АПК, а значит, развитию нашего региона и всей России", - отметил глава региона.С 2010г. Поволжская агровыставка имеет федеральный статус.Свое обращение участникам и гостям Поволжской агропромышленной выставки направил вице-премьер.Он поздравил с юбилеем выставки и отметил, что она приобрела славу "крупнейшего форума в ПФО, на площадке которого представляют свои достижения лучшие компании и фермеры".Вице-премьер выразил уверенность в том, что агропромышленная выставка не только продемонстрирует достижения и возможности АПК, но и даст старт для реализации перспективных проектов и инициатив."Задачи,которые ставит Президент Владимир Путин, Правительство РФ, жители региона, крайне важны. Мы должны обеспечить продовольственную безопасность, создать условия, чтобы на столах самарцев были качественные и свежие продукты", - ответил Дмитрий Азаров."Правительство страны и региона предпринимает многое, чтобы в селах создавались рабочие места, чтобы каждый житель мог в полной мере реализовать свои таланты и возможности. Поэтому важно вместе разработать долгосрочную стратегию развития Самарской области", - подчеркнул глава региона.Дмитрий Азаров поблагодарил всех участников выставки и сельчан за честный труд и впечатляющие результаты, которых, несмотря на сложные погодные условия, удалось им добиться в этом году и пожелал фермерам и аграриям СО успешного процветания, удачи и здоровья, передает пресс-служба департамента информационной политики СО.