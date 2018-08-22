Дмитрий Азаров приветствовал гостей и участников XX Поволжской агропромышленной выставки
22 августа 2018 14:45
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Сельскохозяйственная техника, овощи, выращенные аграриями, молочные и мясные продукты от фермеров - все достижения АПК Самарской области собраны в одном месте. Сегодня начала работу XX Поволжская агропромышленная выставка.
Ее гостей и участников приветствовал Дмитрий Азаров.
Глава региона отметил, что выставка имеет свою историю, которая уже сегодня иллюстрируется конкретными результатами работы АПК СО.
"С каждым годом выставка привлекает все больше гостей из соседних регионов РФ и других стран", - подчеркнул Дмитрий Азаров.
"Приветствую всех, кто вместе с нами на самарской земле встречает этот праздник, делится опытом, способствуя развитию АПК, а значит, развитию нашего региона и всей России", - отметил глава региона.
С 2010г. Поволжская агровыставка имеет федеральный статус.
Свое обращение участникам и гостям Поволжской агропромышленной выставки направил вице-премьер Алексей Гордеев.Он поздравил с юбилеем выставки и отметил, что она приобрела славу "крупнейшего форума в ПФО, на площадке которого представляют свои достижения лучшие компании и фермеры".
Вице-премьер выразил уверенность в том, что агропромышленная выставка не только продемонстрирует достижения и возможности АПК, но и даст старт для реализации перспективных проектов и инициатив.
"Задачи,которые ставит Президент Владимир Путин, Правительство РФ, жители региона, крайне важны. Мы должны обеспечить продовольственную безопасность, создать условия, чтобы на столах самарцев были качественные и свежие продукты", - ответил Дмитрий Азаров.
"Правительство страны и региона предпринимает многое, чтобы в селах создавались рабочие места, чтобы каждый житель мог в полной мере реализовать свои таланты и возможности. Поэтому важно вместе разработать долгосрочную стратегию развития Самарской области", - подчеркнул глава региона.
Дмитрий Азаров поблагодарил всех участников выставки и сельчан за честный труд и впечатляющие результаты, которых, несмотря на сложные погодные условия, удалось им добиться в этом году и пожелал фермерам и аграриям СО успешного процветания, удачи и здоровья, передает пресс-служба департамента информационной политики СО.
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