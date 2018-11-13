Дмитрий Азаров принял участие в заседании Совета Федерации профсоюзов Самарской области

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Губернатор Самарской областипринял участие в заседании Совета Федерации профсоюзов Самарской области. На повестке - единственный, но всеобъемлющий вопрос - об участии ФПСО в социально-экономическом развитии региона, достижении стандартов достойного труда.Обращаясь к лидерам Профсоюзного движения, Дмитрий Азаров акцентировал внимание на более активном участии профсоюзов в реализации Майского Указа Президента и национальных проектов:"Мы видим в профсоюзах надежного и ответственного партнёра в решении самых насущных задач развития страны".Сегодня Федерация профсоюзов Самарской области объединяет более 600 тыс.человек. Дмитрий Азаров отметил, что, благодаря активности профсоюзов целый ряд инициатив, исходящих от федерации, был реализован в законодательных актах. Так, например, с 1 мая 2018 МРОТ был повышен до уровня прожиточного минимума, сообщает Департамент информационной политики региона.Одна из ключевых задач, обозначенных Майском Указе - повышение доходов граждан. Уже в IV квартале 2017 в Самарской области наметилась тенденция к росту заработной платы. В 2018 рост ускорился - за 8 месяцев на 8,5%. Впервые за 5 лет увеличиваются реальные доходы населения.В ходе исполнения Указа 2012г.обеспечен рост зарплат бюджетников в 1,5-2 раза. "Мы вышли на определённый уровень по разным категориям. Но нельзя допустить, чтобы при дальнейшем росте доходов населения, росте зарплат в области по этим категориям снижалась планка", - заявил Дмитрий Азаров.Важная задача, в решении которой профсоюзы играют ключевую роль - участие в программе улучшения производительности труда.Задача -200 участников от региона. Дмитрий Азаров подчеркнул- нередко руководители предприятий не хотят участвовать в программе, предпочитая работать "по накатанной".Задача профсоюзов - убеждать работодателей в необходимости участия в программе. А это:Рост производительностиОптимизация затратПовышение заработной платы коллективу."Не понимаю, почему профсоюзы в стороне. Давайте включаться!"- отметил губернатор.Ещё одна сфера совместной работы Правительства и Федерации профсоюзов - обеспечение занятости населения. Сейчас по уровню занятости Самарская область - лидер в ПФО. Численность безработных за 2018 сократилась на 22,9%, при этом кол-во вакансий в 2 раза превышает число зарегистрированных безработных.При этом Федерации необходимо активнее работать над обеспечением граждан легальными рабочими местами."Занятость в теневом секторе у нас, к сожалению, сохраняется серьёзная. А это - колоссальные потери и в обеспечении социальных гарантий трудящихся, и для бюджета, и для легального бизнеса. Давайте проинвентаризируем, что мы вместе сделали в этой сфере, каков вклад профсоюзов. Нам нужно очень внимательно этим заниматься"- отметил Дмитрий Азаров. Губернатор также предложил Федерации профсоюзов обратить внимание и на самозанятых граждан, обеспечение их социальных гарантий. Глава региона призвал организацию активнее участвовать в профилактике несчастных случаев на производстве: «Мы ожидаем, что профсоюзы продолжат совершенствовать системы общественного контроля за соблюдением прав работников в сфере охраны труда. И добьются реальных результатов».Отдельно Дмитрий Азаров акцентировал внимание на роли Федерации в обеспечении безопасности труда. Правительство РФ ставит задачу провести спец.оценку труда на всех рабочих местах (в Самарской области уже проверили 77%). Губернатор призвал профсоюзы к контролю за своевременным завершением процесса.Не менее важна роль Федерации профсоюзов в утверждении роли здорового образа жизни в трудовых коллективах, формирования ответственного отношения к своему здоровью. Дмитрий Азаров отметил: во всем мире работники, ведущие ЗОЖ, имеют преференции. И эту практику нужно активно использовать.Указ Президента ставит задачу добиться 55% вовлечённости населения в занятия спортом, и Правительство не сможет решить эту задачу в одиночку. "Мы все должны включиться в эту работу, понять подходы к укреплению материально-технической базы. И здесь мы ждём от Федерации профсоюзов предложений".Сразу после заседания Совета Федерации профсоюзов Самарской области Губернатор в торжественной обстановке наградил лидеров профсоюзного движения."В этом зале-"золотой запас", те, кто отдает свои силы, опыт, авторитет и знания благородному делу защиты интересов человека труда", - отметил Дмитрий Азаров.