Дмитрий Азаров принял участие в церемонии открытия "Медицинского лучевого центра" в Самаре
12 марта 2018 17:09
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МЛЦ создан на условии государственно-частного партнерства, инвестиции в проект составляют около 100 млн рублей. "В нашем центре установлено самое современное на сегодня оборудование в Самарской области, оно позволит выполнять самый широкий спектр диагностических услуг", - рассказал Дмитрию Азарову управляющий МЛЦ Алексей Трахтенберг.
Пациенты центра могут получить услуги магнитно-резонансной томографии, компьютерной томографии, электромиографии, электроэнцефалографии, УЗИ, а также амбулаторно-поликлинические услуги.
Появление диагностического центра в Куйбышевском районе областного центра повысит доступность современных медицинских услуг не только для жителей Самары, но и Новокуйбышевска, Чапаевска, южных районов губернии.
"Раньше пациенты проходили обследование либо в больнице им. Середавина, либо в Пироговке. С учетом пробок только из Куйбышевского района путь туда мог занять два-три часа. Для многих больных добираться было очень сложно. Теперь эта проблема решена", - рассказал Алексей Трахтенберг.
Заведующий отделением лучевой терапии МЛЦ Алексей Либерман добавил, что центр рассчитан на прием 70 пациентов в день, а работать здесь будут 38 специалистов.
Дмитрий Азаров поинтересовался объемом услуг, которые будут оказываться в рамках обязательного медицинского страхования. Как пояснил Алексей Трахтенберг, 70% пациентов будут приниматься в рамках ОМС. "Мы уже восемь лет в территориальной программе ОМС, никаких сложностей у нас не возникнет", - заметил управляющий центра.
Дмитрий Азаров отметил, что жители области получили возможность пройти медицинское обследование на самом современном оборудовании. "Наша общая цель - здоровье людей, и в этом направлении сегодня предпринимаются масштабные усилия. Растет качество предоставляемых медицинских услуг, увеличивается точность диагностики. Соответственно, все больше и больше пациентов возвращаются к нормальной здоровой жизни", - сказал глава региона.
Руководитель области обратил внимание, что в Самарской области в сфере здравоохранения реализуется полтора десятка проектов ГЧП. Так, только за последние три месяца в губернии были введены в эксплуатацию многие объекты: центр ядерной медицины в Тольятти, многофункциональный перинатальный центр "Мать и дитя" и лечебно-реабилитационный центр в Самаре. В ближайшее время в губернской столице откроются центр гемодиализа, ПЭТ-центр.
"Областное правительство создает необходимые условия для развития государственно-частного партнерства. Инвестор вкладывает свои средства в ремонт или строительство здания, закупает оборудование. Регион, со своей стороны, обеспечивает жителям предоставление медицинской услуги, обеспечивает загрузку центра", - подчеркнул Дмитрий Азаров, сообщает Волга Ньюс.
Фото: Твиттер
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