Дмитрий Азаров принял участие в работе секции, посвящённой развитию агломераций

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Напомним, Самарско-Тольяттинская агломерация - крупнейшая нестоличная в РФ."Форум проходит пятый раз, он уже подтвердил свою эффективность. Я очень рассчитываю, что каждый форум будет приводить нас к новым к результатам - таким заметным и значимым, как участие в федеральных программах, национальных проектах", - подчеркнул Дмитрий Азаров.Самарско-Тольяттинская агломерация входит в топ-4 наиболее развитых и включена в проекты федеральных стратегических документов."Считаю необходимым создать проектный офис управления СТА или исполнительный орган - дирекцию по развитию", - сказал Дмитрий Азаров и поручил реализацию министерству экономразвития СО.Стратегические проекты по развитию транспортной сети Самарской-Тольяттинской агломерации:- ввод Фрунзенского моста (запланирован в 2019 г.);- строительство моста через Волгу с перспективой вхождения в маршрут Европа-Западный Китай - (планируемый срок начала реализации - 2019г.).«Стратегическая задача - сделать Самарской-Тольяттинскую агломерацию ведущим производственным хабом, центром инноваций и инжиниринга, территорией комфортного проживания», - резюмировал глава региона, передает пресс-служба департамента информационной политики СО.