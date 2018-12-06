Я нашел ошибку
Главные новости: 
Его задача: помощь клиентам в решении финансовых и повседневных задач. К примеру, быстрый перевод денег или бронь столика в ресторане.
Тинькофф создал голосового ассистента Олег
Удивляет дерзость прокуроров, взявших взятку от представителей игорного бизнеса, учитывая непримиримую позицию касательно азартных игр прокурора области Константина Букреева.
В Самаре задержаны два сотрудника прокуратуры и с ними адвокат при получении взятки в 500 тысяч рублей
Руководитель Департамент физической культуры и спорта Самары Андрей Вдовин поблагодарил жителей за активную позицию.
Участники акции "Дело ТАБАК" получили спортивные призы и билеты на матч "КС" на "Самара Арене"
Эти деньги ФКР получил в 2016 году в виде процентов от размещения собранных с населения взносов на депозитах. Суд постановил их вернуть, но заплатил за это бюджет региона.
Самарский фонд капремонта не вернул на счета 73,4 млн рублей дохода
У главы Тольятти Сергея Анташева появился новый пресс-секретарь
С такой поправкой губернская дума приняла сегодня закон «Об организации дорожного движения на территории Самарской области».
Парковки у больниц в СО оставили платными еще на год
Сегодня в Самарской области есть все ресурсы для того, чтобы войти в число ведущих регионов страны, и сегодня одна из основных задач – выстроить эффективное взаимодействие между властью и бизнес-сообществом.
Дмитрий Азаров принял участие в работе форума «Бизнес и власть: векторы взаимодействия в рамках стратеги лидерства»
За активное участие в поисковых мероприятиях по розыску лиц, пропавших без вести, проведение профилактических мероприятий Благодарственным письмом начальника ОМВД России по Волжскому району награждены шестнадцать представителей волонтерских отрядов.
В Самарской области волонтеров поблагодарили за содействие полиции
сегодня  Пятница, 7 декабря, 00:16
Вход
Регистрация
18+
Об агентстве
О редакции
Реклама на сайте
Погода: Самара  -8 °C, Тольятти  -8 °C
Курсы валют ЦБ РФ на 07/12:
USD 66.74
-0.08
EUR 75.61
-0.1
Искать
Новости /  Общество /  Социум  

Дмитрий Азаров принял участие в работе форума «Бизнес и власть: векторы взаимодействия в рамках стратеги лидерства»

6 декабря 2018 23:08
132
Сегодня в Самарской области есть все ресурсы для того, чтобы войти в число ведущих регионов страны, и сегодня одна из основных задач – выстроить эффективное взаимодействие между властью и бизнес-сообществом.
В четверг, 6 декабря, в Самаре прошел форум «Бизнес и власть: векторы взаимодействия в рамках стратеги лидерства». Министры регионального правительства, предприниматели, эксперты обсудили наиболее эффективные пути взаимодействия и партнерства власти и бизнес-сообщества региона. В работе форума принял участие губернатор Дмитрий Азаров.

Сегодня в Самарской области есть все ресурсы для того, чтобы войти в число ведущих регионов страны, и сегодня одна из основных задач – выстроить эффективное взаимодействие между властью и бизнес-сообществом. Этот тезис стал лейтмотивом завершившегося вчера форума. «Наша главная задача – найти пути совместной работы, чтобы стать комфортными партнерами друг для друга», – подчеркнул министр экономического развития и инвестиций региона Дмитрий Богданов.

Среди обсуждаемых тем – тарифная политика ресурсных организаций, таможенное регулирование, сроки согласования строительной документации и другие актуальные вопросы. По большинству из них были выработаны конкретные пути и сроки решения проблем.

«Сегодня состоялась содержательная дискуссия, удалось выявить как точки роста, так и проблемные вопросы, над которыми предстоит поработать правительству региона, муниципальной власти», – подчеркнул Дмитрий Азаров во время работы итоговой сессии форума. Глава региона добавил, что в ходе форума представлены возможности, которые есть в Самарской области для ведения бизнеса. «Речь идет о преференциях, создаваемых региональными властями, поддержке, которая есть со стороны Президента страны, федерального правительства. В первую очередь, конечно, я говорю о Тольятти и возможностях, которые предоставляет особая экономическая зона», – сказал Губернатор.

Дмитрий Азаров отметил, что за последний год регион проделал большую работу по созданию благоприятных условий для ведения бизнеса. «Мы сделали значительные первые шаги, их заметили на федеральном уровне, они были отмечены в рейтинге инвестиционной привлекательности региона. Вместе с тем место, которое сегодня занимает Самарская область в рейтинге, ни меня, ни моих коллег по правительству никак не устраивает, – я думаю, как и бизнес сообщество. И дело не в местах, а в реальных условиях ведения бизнеса, которые есть на территории региона», – подчеркнул Губернатор. Он добавил, ситуация постепенно начала меняться в лучшую сторону, но еще остаются задачи, которые необходимо решить в ближайшее время.

Участники форума получили возможность рассказать о наиболее проблемных точках взаимодействия бизнеса и власти. Один из самых актуальных вопросов – согласование документации при получении разрешения на строительство. У некоторых бизнесменов уходят годы на бумажную волокиту. «У нас по градостроительному кодексу четко зафиксированы процедуры, связанные со слушаниями, с выдачей разрешительной документации. Но есть временные интервалы, которые никак не регулируются, эту ситуацию необходимо менять. Нужны конкретные сроки от подачи заявления до получения ответа», – заявил Дмитрий Азаров и дал поручению Дмитрию Богданову до конца января проработать этот вопрос.

Губернатор напомнил, что в начале этого года он провел большую встречу с бизнес-сообществом Самарской области. «Мы вместе с вами наметили приоритетные задачи, определили пути их решения. Предлагаю в феврале провести аналогичную встречу и подвести итоги нашей работы за год. Понять, что у нас получилось, что мы исполнили из того, о чем договаривались год назад, и определить те моменты, над которыми еще необходимо поработать», – подчеркнул Дмитрий Азаров.

Завершился форум вручением премии «Коммерсантъ года», учрежденной издательским домом «Коммерсантъ». Престижная премия была учреждена в 2010 году и присваивается российским компаниям за вклад в развитие бизнеса, передает пресс-служба облправительства. 
Добавить комментарий
Введите своё имя
или войдите через социальные сети
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*

Комментарии



Социум
6 декабря 2018  23:44
Руководитель Департамент физической культуры и спорта Самары Андрей Вдовин поблагодарил жителей за активную позицию.
Участники акции "Дело ТАБАК" получили спортивные призы и билеты на матч "КС" на "Самара Арене"
Руководитель Департамент физической культуры и спорта Самары Андрей Вдовин поблагодарил жителей за активную позицию.   Социум
30
6 декабря 2018  23:18
С такой поправкой губернская дума приняла сегодня закон «Об организации дорожного движения на территории Самарской области».
Парковки у больниц в СО оставили платными еще на год
С такой поправкой губернская дума приняла сегодня закон «Об организации дорожного движения на территории Самарской области».  Социум
52
6 декабря 2018  23:08
Сегодня в Самарской области есть все ресурсы для того, чтобы войти в число ведущих регионов страны, и сегодня одна из основных задач – выстроить эффективное взаимодействие между властью и бизнес-сообществом.
Дмитрий Азаров принял участие в работе форума «Бизнес и власть: векторы взаимодействия в рамках стратеги лидерства»
Сегодня в Самарской области есть все ресурсы для того, чтобы войти в число ведущих регионов страны, и сегодня одна из основных задач – выстроить эффективное... Социум
116
Весь список

Здравоохранение
5 декабря 2018  17:50
Оценить качество оказания медицинских услуг жители Самарской области могут по пяти основным критериям: работа регистратуры, участковых врачей, докторов узких специальностей, организация обследований (ЭКГ, УЗИ, лаборатория и т.д.), а также условия пребыван
Поликлиники Промышленного района Самары выходят в лидеры голосования по оценке медицинских учреждений региона на портале «ВМЕСТЕ»
Оценить качество оказания медицинских услуг жители Самарской области могут по пяти основным критериям: работа регистратуры, участковых врачей, докторов узких... Здравоохранение
292
5 декабря 2018  13:21
В Самарской области продолжается вакцинация от гриппа и ОРВИ Ситуация находится на контроле Управления Роспотребнадзора по Самарской области.
В Самарской области продолжается вакцинация от гриппа и ОРВИ
Ситуация находится на контроле Управления Роспотребнадзора по Самарской области. Здравоохранение
239
5 декабря 2018  13:17
Татьяна Голикова назвала Самарскую область среди регионов с наибольшим распространением ожирения
Татьяна Голикова назвала Самарскую область среди регионов с наибольшим распространением ожирения
   Вследствие чего в этих регионах самая высокая заболеваемость диабетом. Здравоохранение
251
Весь список
Новости медицины
3 декабря 2018  19:47
Супер Вилитра
 Левитра с Дапоксетином – индийский дженерик для улучшения эрекции и борьбы с ранней эякуляцией.  Новости медицины
93
29 ноября 2018  13:16
ДНК Анализ
ДНК Анализ
 ДНК или дезоксирибонуклеиновая кислота присутствует в организме всех живых существ. У человека она определяет все наследственные черты, полученные от... Новости медицины
126
25 ноября 2018  11:25
Остеохондроз: суть, симптомы и последствия
Остеохондроз: суть, симптомы и последствия
 Сегодня многие люди имеют проблемы со здоровьем. К сожалению, далеко не все болезни легко вылечить.  Новости медицины
183
Весь список
Туризм
29 ноября 2018  12:35
40% туристов не полетят в Египет, даже если его окончательно откроют После закрытия направления многие по-прежнему на сайте ищут туры в Египет
40% туристов не полетят в Египет, даже если его окончательно откроют
После закрытия направления многие по-прежнему на сайте ищут туры в Египет. Туризм
2202
27 ноября 2018  11:41
46% путешественников терпимо относятся к селфи, если их не задевают селфи-палкой
46% путешественников терпимо относятся к селфи, если их не задевают селфи-палкой
11% ответили, что всегда и везде в путешествиях делают селфи. Туризм
252
27 ноября 2018  10:37
Между Россией и Ямайкой вступает в силу безвизовый режим
Между Россией и Ямайкой вступает в силу безвизовый режим
Стороны ведут постоянный диалог для беспроблемного вступления в силу безвизового соглашения. Туризм
319
Весь список
Образование
6 декабря 2018  14:28
В Самарской области состоится II Всероссийский правовой (юридический) диктант
В Самарской области состоится II Всероссийский правовой ( юридический) диктант
Он пройдет на 15 площадках. Образование
258
5 декабря 2018  16:36
Она заменила американский аналог на борту российского сегмента МКС.
Разработка инженеров Самарского университета - беговая дорожка для МКС прошла проверку в космосе
Она заменила американский аналог на борту российского сегмента МКС.  Образование
326
5 декабря 2018  15:42
Результаты сочинения ожидаются не позднее 18 декабря.
Выпускники школ Самарской области написали итоговое сочинение
Результаты сочинения ожидаются не позднее 18 декабря.   Образование
331
Весь список

Культура
5 декабря 2018  23:47
Театр Самарская площадь. Репертуар на январь
Билеты уже в продаже!  Культура
463
5 декабря 2018  13:03
В Самаре представят концертную программу, посвященную Дню Героев Отечества в России
В Самаре представят концертную программу, посвященную Дню Героев Отечества в России
Мероприятие второй год подряд проводится областной общественной организацией белорусов и выходцев из Белоруссии. Культура
201
5 декабря 2018  11:16
Фестиваль «Радуга талантов» покажет национальную палитру Самарской области
Фестиваль «Радуга талантов» покажет национальную палитру Самарской области
В фестивале примут участие творческие коллективы. Культура
250
Весь список
Мода
5 декабря 2018  20:08
Норковые шубы - комфорт и стиль
Норковые шубы - комфорт и стиль
 Мех норки уже на протяжении длительного времени пользуется спросом.   Мода
69
26 октября 2018  22:36
Каталог студий красоты онлайн - выбора на сайте Салоны-Красоты.RU
Каталог студий красоты онлайн - выбора на сайте Салоны-Красоты.RU
 Для того чтобы выглядеть безупречно, стоит заглянуть в профессиональный салон красоты. Мода
370
16 августа 2018  01:30
Creed Aventus – это гармония всех оттенков лучших качеств мужчины
 Парфюмерный бренд Creed был создан Джеймсом Генри Кридом в 1760 году.  Мода
642
Весь список


Видео
6 декабря 2018  14:10
Дмитрий Азаров прокомментировал ситуацию с парком 60-летия Советской власти в Самаре
Дмитрий Азаров прокомментировал ситуацию с парком 60-летия Советской власти в Самаре
   Ранее общественность выступила против возможной застройки.
Социум
385
5 декабря 2018  13:31
Выбежавшая на поле собака спасла команду от гола в чемпионате Аргентины В результате футболист пробил по пустым воротам.
Выбежавшая на поле собака спасла команду от гола в чемпионате Аргентины
Собака преградила путь мячу.
В мире
329
30 ноября 2018  14:19
«Молодежка» ОНФ придет на самарский «Инклюзивный бал»
«Молодежка» ОНФ придет на самарский «Инклюзивный бал»
Людям с инвалидностью в Самаре помогают включиться в активную общественную, деловую и досуговую жизнь.
Социум
426
14 ноября 2018  12:52
В Индонезии
В Индонезии "взбесилось" колесо обозрения, переворачивая кабинки с людьми
Набрав скорость, аттракцион в парке развлечений "Секатен" неожиданно стал вращаться в обратную сторону.
В мире
737
9 ноября 2018  11:22
В «Самарской области в магазине упала витрина с алкоголем: видео К счастью, никто не пострадал.
В «Самарской области в магазине обрушилась витрина с алкоголем: видео К счастью, никто не пострадал.
К счастью, никто не пострадал.
Происшествия
640
24 октября 2018  12:44
На стройплощадке в Самаре упал башенный кран: видео Крановщик серьезно пострадал, повреждены автомобили.
На стройплощадке в Самаре упал башенный кран: видео
Крановщик серьезно пострадал, повреждены автомобили.
Происшествия
1078
Весь список

Фоторепортажи
7 ноября 2018  20:49
В Самаре на набережной р. Волги прошла реконструкция Керченско-Эльтигенской битвы: ФОТО
В Самаре на набережной р. Волги прошла реконструкция Керченско-Эльтигенской битвы: ФОТО
Мероприятие было приурочено к Параду Памяти.
Социум
1000
7 ноября 2018  17:40
В Самаре прошел Парад Памяти: ФОТО Его посетили представители 13 делегаций иностранных государств.
В Самаре прошел Парад Памяти: ФОТО
Его посетили представители 13 делегаций иностранных государств.
Социум
913
6 октября 2018  19:31
В Самаре прошла реконструкция боевых действий, предшествовавших взятию города красными в октябре 1918 года: ФОТО Мероприятие прошло в рамках фестиваля
В Самаре прошла реконструкция боевых действий, предшествовавших взятию города красными в октябре 1918 года: ФОТО
Мероприятие состоялось в рамках фестиваля "Ожившие страницы истории". Социум
1322
9 сентября 2018  16:23
Самара три дня отмечает День города: фото Сегодня праздник завершится фейерверком.
Самара три дня отмечает День города: фото
Сегодня праздник завершится фейерверком.
Культура
1715
27 августа 2018  11:22
В Самаре прошел последний день фестиваля уличных театров
В Самаре прошел последний день фестиваля уличных театров "Пластилиновый дождь": фото
Организаторы надеются, что он порадует горожан и на будущий год.
Культура
1759
25 августа 2018  22:24
В Самаре состоялся фестиваль цветов: ФОТО В его рамках по ул. Куйбышева прошел красочный костюмированный парад.
В Самаре состоялся фестиваль цветов: ФОТО
В его рамках по ул. Куйбышева прошел красочный костюмированный парад.
Культура
2955
Весь список

Мероприятия
Горнолыжный комплекс «СОК» на Красной глике начинает свою работу
В Самарской области состоится II Всероссийский правовой ( юридический) диктант
Жители Самары могут посетить выставку-продажу «Всероссийская ярмарка»
Весь список
Январь
Февраль
Март
Апрель
Май
Июнь
Июль
Август
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Архив
новостей
Декабрь 2018
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31
Праздники России

  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные