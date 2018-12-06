Дмитрий Азаров принял участие в работе форума «Бизнес и власть: векторы взаимодействия в рамках стратеги лидерства»
6 декабря 2018 23:08
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Сегодня в Самарской области есть все ресурсы для того, чтобы войти в число ведущих регионов страны, и сегодня одна из основных задач – выстроить эффективное взаимодействие между властью и бизнес-сообществом. Этот тезис стал лейтмотивом завершившегося вчера форума. «Наша главная задача – найти пути совместной работы, чтобы стать комфортными партнерами друг для друга», – подчеркнул министр экономического развития и инвестиций региона Дмитрий Богданов.
Среди обсуждаемых тем – тарифная политика ресурсных организаций, таможенное регулирование, сроки согласования строительной документации и другие актуальные вопросы. По большинству из них были выработаны конкретные пути и сроки решения проблем.
«Сегодня состоялась содержательная дискуссия, удалось выявить как точки роста, так и проблемные вопросы, над которыми предстоит поработать правительству региона, муниципальной власти», – подчеркнул Дмитрий Азаров во время работы итоговой сессии форума. Глава региона добавил, что в ходе форума представлены возможности, которые есть в Самарской области для ведения бизнеса. «Речь идет о преференциях, создаваемых региональными властями, поддержке, которая есть со стороны Президента страны, федерального правительства. В первую очередь, конечно, я говорю о Тольятти и возможностях, которые предоставляет особая экономическая зона», – сказал Губернатор.
Дмитрий Азаров отметил, что за последний год регион проделал большую работу по созданию благоприятных условий для ведения бизнеса. «Мы сделали значительные первые шаги, их заметили на федеральном уровне, они были отмечены в рейтинге инвестиционной привлекательности региона. Вместе с тем место, которое сегодня занимает Самарская область в рейтинге, ни меня, ни моих коллег по правительству никак не устраивает, – я думаю, как и бизнес сообщество. И дело не в местах, а в реальных условиях ведения бизнеса, которые есть на территории региона», – подчеркнул Губернатор. Он добавил, ситуация постепенно начала меняться в лучшую сторону, но еще остаются задачи, которые необходимо решить в ближайшее время.
Участники форума получили возможность рассказать о наиболее проблемных точках взаимодействия бизнеса и власти. Один из самых актуальных вопросов – согласование документации при получении разрешения на строительство. У некоторых бизнесменов уходят годы на бумажную волокиту. «У нас по градостроительному кодексу четко зафиксированы процедуры, связанные со слушаниями, с выдачей разрешительной документации. Но есть временные интервалы, которые никак не регулируются, эту ситуацию необходимо менять. Нужны конкретные сроки от подачи заявления до получения ответа», – заявил Дмитрий Азаров и дал поручению Дмитрию Богданову до конца января проработать этот вопрос.
Губернатор напомнил, что в начале этого года он провел большую встречу с бизнес-сообществом Самарской области. «Мы вместе с вами наметили приоритетные задачи, определили пути их решения. Предлагаю в феврале провести аналогичную встречу и подвести итоги нашей работы за год. Понять, что у нас получилось, что мы исполнили из того, о чем договаривались год назад, и определить те моменты, над которыми еще необходимо поработать», – подчеркнул Дмитрий Азаров.
Завершился форум вручением премии «Коммерсантъ года», учрежденной издательским домом «Коммерсантъ». Престижная премия была учреждена в 2010 году и присваивается российским компаниям за вклад в развитие бизнеса, передает пресс-служба облправительства.
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