Дмитрий Азаров принял участие в патриотическом проекте «Самарское знамя»

107

12 мая копия Самарского знамени в рамках одноимённого регионального патриотического проекта, реализуемого партией «Единая Россия» совместно с Российским военно-историческим обществом при поддержке Администрации Президента РФ и правительства Самарской области, отправилась на авиабазу в Сирию самарским военнослужащим.Самарское знамя – полотно в виде триколора с вышитыми в форме креста изображениямиПресвятой Богородицы на одной стороне и Кирилла и Мефодия на другой. Знамя было вышито монахинями самарского Иверского женского монастыря. 18 мая 1877 года хоругвь была вручена участникам болгарского ополчения, мужественно сражавшимся против османских захватчиков в русско-турецкой войне. Дар самарцев болгарам ознаменовал начало освобождения Балкан от турецкого ига.11 мая в Москве самарская делегация провела встречу со студентамив Московском городском педагогическом университете. На встрече присутствовали председатель Комитета Совета Федерации по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера, депутат Государственной Думы Надежда Колесникова, представители самарского землячества, а также Посольства Болгарии в России, студенты и преподаватели вуза.- Самарское знамя – это величайший символ святой братской любви и силы духа самарцев и всех россиян. Я искренне рад тому, что Самарское знамя получило вторую жизнь и что одноименный проектпривлекает огромное количество людей в России и за рубежом. Роль знамени как символа, как некой национальной и идейной скрепы, невероятно высока. Бойцам действующей армии, особенно тем, кто воюет в горячих точках, очень важно ощущать поддержку соотечественников и союзников. Такое «вещественное», а с другой стороны – глубоко духовное напоминание о славном прошлом предков укрепляет дух солдат, их веру в собственные силы, в главенство добра над злом, –подчеркнул сенатор от Самарской области, Председатель Комитета СФ «по региональной политике», член Президиума Генсовета партии «Единая Россия» Дмитрий Азаров. – Убеждён, что передача копии Самарского знамени, принёсшего победу болгарским ополченцам над османами, подействует воодушевляющее на наших земляков, которые сражаются сейчас на фронтах Сирии против мирового зла – международного терроризма.