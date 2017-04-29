Дмитрий Азаров принял участие в общегородском субботнике
29 апреля 2017 17:06
176
Сегодня, 29 апреля, в Самаре проходит общегородской субботник в рамках месячника по благоустройству. Жители двора по ул. Арцыбушевской, 3А пригласили председателя Комитета Совета Федерации по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера, председателя Всероссийского Совета местного самоуправления
Дмитрия Азарова принять участие в субботнике. К слову, этот двор, благодаря активной позиции жителей, несколько лет назад стал одним из победителей конкурса «Двор, в котором мы живем», и здесь появилась детская игровая площадка.
На уборку двора вышли взрослые и дети, к ним присоединились сенатор Дмитрий Азаров, замминистра энергетики и ЖКХ Самарской области Сергей Ульянкин и глава Железнодорожного внутригородского района Самары Елена Лапушкина. Вместе с жителями почетные гости сажали деревья.
– Несколько лет назад мы начали благоустраивать дворы, вовлекая в этот процесс население – в конкурсе «Двор, в котором мы живем» участвовали жители всех районов Самары, выходя на субботники, - говорит сенатор.
– Победители конкурса получали двор своей мечты, потому что проект его благоустройства обсуждался с жителями. Так что у федеральной программы «Формирование комфортной городской среды», которая сегодня реализуется сегодня во всех регионах страны, есть самарские корни.
Напомним, что в этом году в рамках этой программы по инициативе партии «Единая Россия» и решению Президента РФ регионам будут выделены порядка 25 млрд рублей на благоустройство российских муниципалитетов. Самарская область получит федеральную поддержку на благоустройство муниципалитетов в размере 927 млн рублей.
– Очень важно, чтобы сегодня, когда на благоустройство городов и сел выделены беспрецедентные средства, было выполнено требование, которое в своем послании сформулировал Президент России Владимир Владимирович Путин – участие граждан во всех этапах реализации проектов по благоустройству, – подчеркивает Дмитрий Азаров. – Люди сегодня действительно хотят принимать активное участие благоустройстве своих городов и сёл. И если проект будет реализовываться с таким подходом, то в ближайшем будущем мы получим самую благоустроенную страну в мире, благоустроенные города и села нашей Родины.
Добавить комментарий
Комментарии
Социум
29 апреля 2017 17:17
Погода наконец-то позволила горожанам приступить к посадке рассады, саженцев деревьев и кустарников, также на многих территориях белили деревья, красили... Социум
120
29 апреля 2017 17:06
Жители одного из дворов в Железнодорожном районе Самары поручили сенатору посадить дерево. Социум
175
Здравоохранение
28 апреля 2017 19:00
Любые физические упражнения при мягкой или умеренной артериальной гипертонии ведут к повышению работоспособности организма. Здравоохранение
378
28 апреля 2017 13:26
Выявлена нежелательная реакция на введение этого вещества. Здравоохранение
514
28 апреля 2017 09:27
Только 10% детей имеют настоящие противопоказания насчет прививок. Здравоохранение
242
Туризм
28 апреля 2017 17:09
Петербург всегда отличался от всех городов России тем, что обладал особенной атмосферой и мог удивить каждого, кто приезжал в него. Туризм
35
28 апреля 2017 11:45
В составе поезда – плацкартные вагоны, вагоны купе и СВ. Туризм
247
21 апреля 2017 09:12
Ожидается, что нововведение положительно скажется на путешествиях по нашей стране. Туризм
258
Образование
28 апреля 2017 10:57
Программа рассчитана на три года. Образование
227
27 апреля 2017 20:43
Губернатор вручил В.Н.Пономаренко ключи от автомобиля Lada Granta. Образование
513
27 апреля 2017 12:17
Зритель увидит 16 студенческих номеров. Образование
169
Культура
27 апреля 2017 11:32
Выступит одна из самых интересных молодых певиц Самары Яна Дьякова. Культура
205
26 апреля 2017 12:08
На встречу приглашены ветераны, школьники, представители общественности. Культура
185
26 апреля 2017 11:35
Репетиции нового спектакля начинаются 26 апреля. Культура
193
Мода
16 апреля 2017 11:48Платье до колен - один из вариантов оставаться женственной!
Если раньше платье для барышень было единственным возможным вариантом одежды, то сейчас в обиходе среднестатистической модницы самые разные образы с... Мода
179
13 апреля 2017 18:32
Покупая профессиональную косметику для волос, необходимо учесть многие нюансы. Мода
115
31 марта 2017 14:45
Казалось бы, что особенного в простом серебряном колечке, которое украшает ваш палец? Серебряные кольца заняли весьма почитаемое место в культурах по всему... Мода
205
Видео
28 апреля 2017 09:27
Только 10% детей имеют настоящие противопоказания насчет прививок. Здравоохранение
242
17 апреля 2017 13:33
Он пообщался с медиками и волонтерами. Здравоохранение
736
6 апреля 2017 11:00
Консультанты отдела дошкольного образования получили от заведующей в общей сложности 20000 рублей. Криминал
965
21 марта 2017 09:51
По словам учеников, они уже написали заявление в прокуратуру. Социум
1173
12 января 2017 12:55
Об этом сообщают медики больницы им. Середавина. Здравоохранение
2515
11 января 2017 09:18Мэр Тольятти выступил с обращением на видео
Он говорит о главном событии в городе в прошедшем году. Новости Тольятти
1473
Фоторепортажи
3 апреля 2017 09:35
Он расположен на ул. Промышленности, 307. Социум
385
6 марта 2017 18:21
Посетительницы получили возможность протестировать тренажеры, побывать на групповых занятиях и поучаствовать в конкурсах. Социум
833
10 ноября 2016 13:10
В честь своего 175-летия Сбербанк реализует в Самаре ряд социально значимых проектов. Культура
2060
11 сентября 2016 21:23
Красочное мероприятие состоялось на набережной. Социум
3085
1 сентября 2016 15:29
Как решить вопрос с хроническим накапливанием долгов за услуги ЖКХ? Мнение участников самарского рынка будет направлено в региональные и федеральные органы... ЖКХ
3168
31 июля 2016 17:42
На набережной состоялась масштабная реконструкция Аккерманского десанта. Социум
12100
Мероприятия