Дмитрий Азаров принял участие в общегородском субботнике

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Сегодня, 29 апреля, в Самаре проходит общегородской субботник в рамках месячника по благоустройству. Жители двора по ул. Арцыбушевской, 3А пригласили председателя Комитета Совета Федерации по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера, председателя Всероссийского Совета местного самоуправленияпринять участие в субботнике. К слову, этот двор, благодаря активной позиции жителей, несколько лет назад стал одним из победителей конкурса «Двор, в котором мы живем», и здесь появилась детская игровая площадка.На уборку двора вышли взрослые и дети, к ним присоединились сенатор Дмитрий Азаров, замминистра энергетики и ЖКХ Самарской области Сергей Ульянкин и глава Железнодорожного внутригородского района Самары Елена Лапушкина. Вместе с жителями почетные гости сажали деревья.– Несколько лет назад мы начали благоустраивать дворы, вовлекая в этот процесс население – в конкурсе «Двор, в котором мы живем» участвовали жители всех районов Самары, выходя на субботники, - говорит сенатор.– Победители конкурса получали двор своей мечты, потому что проект его благоустройства обсуждался с жителями. Так что у федеральной программы «Формирование комфортной городской среды», которая сегодня реализуется сегодня во всех регионах страны, есть самарские корни.Напомним, что в этом году в рамках этой программы по инициативе партии «Единая Россия» и решению Президента РФ регионам будут выделены порядка 25 млрд рублей на благоустройство российских муниципалитетов. Самарская область получит федеральную поддержку на благоустройство муниципалитетов в размере 927 млн рублей.– Очень важно, чтобы сегодня, когда на благоустройство городов и сел выделены беспрецедентные средства, было выполнено требование, которое в своем послании сформулировал Президент России Владимир Владимирович Путин – участие граждан во всех этапах реализации проектов по благоустройству, – подчеркивает. – Люди сегодня действительно хотят принимать активное участие благоустройстве своих городов и сёл. И если проект будет реализовываться с таким подходом, то в ближайшем будущем мы получим самую благоустроенную страну в мире, благоустроенные города и села нашей Родины.