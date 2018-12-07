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Дмитрий Азаров принял участие в форуме "Тольятти — город будущего"
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Дмитрий Азаров принял участие в форуме "Тольятти — город будущего"

7 декабря 2018 17:27
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В центре внимания участников мероприятия – улучшение делового и инвестиционного климата, развитие малого и среднего бизнеса, проектов «Формирование комфортной городской среды» и «Умный город», стратегия управления городскими агломерациями.
В пятницу, 7 декабря, губернатор Дмитрий Азаров принял участие в работе V международного форума "Тольятти — город будущего".

В центре внимания участников мероприятия – улучшение делового и инвестиционного климата, развитие малого и среднего бизнеса, проектов «Формирование комфортной городской среды» и «Умный город», стратегия управления городскими агломерациями.

Глобальный форум с участием представителей органов региональной и муниципальной власти, ведущих федеральных экспертов за годы проведения стал эффективной площадкой, где самые смелые предложения наполняются конкретным содержанием. Так, например, именно на форуме впервые прозвучала идея с получением Тольятти статуса территории опережающего развития (ТОСЭР). Спустя несколько лет она была реализована. Дмитрий Азаров, приветствуя участников, выразил уверенность, что и пятый форум станет таким же содержательным и позволит выработать действенные механизмы, которые можно применить не только в Тольятти, но и на всей территории области.

Губернатор напомнил, что Президент России Владимир Путин в своем Послании обратил особое внимание на развитие городов.

«Участие в реализации двенадцати национальных проектов, на которые будут направлены беспрецедентные ресурсы, открывает городам «окно возможностей» для выхода на кардинально новый уровень развития», – подчеркнул Дмитрий Азаров. Особая роль в этом отношении отводится агломерациям.

Дмитрий Азаров отметил, что развитие агломераций – один из приоритетов пространственного развития России. Территории рассматриваются как точки опережающего роста, где концентрируется экономическая и социокультурная активность. Стратегия развития Самарской области до 2030 года опирается на потенциал Самарско-Тольяттинской агломерации (СТА), которая является крупнейшей «нестоличной» в стране (в ней проживает более 2,7 млн человек). Ее преимущество – это прежде всего, выгодное транспортно-географическое положение на пересечении международных транспортных коридоров.

«Потенциал агломерации открывает возможности для создания центра опережающего развития общероссийского значения», — подчеркнул Дмитрий Азаров.

По его словам, регион с 2014-го года является «пилотным» для апробации и совершенствования механизмов управления городскими агломерациями. За это время удалось добиться результатов по нескольким направлениям: СТА включена в проекты федеральных стратегических документов, входит в ТОП наиболее развитых агломераций России, создана организационная основа для управления и развития, разработана «дорожная карта». «Считаю, что проект необходимо перезапустить, — подчеркнул Губернатор. – Для его дальнейшего продвижения необходимо создать проектный офис управления Самарско-Тольяттинской агломерацией или исполнительный орган – дирекцию по развитию».

Дмитрий Азаров дал поручение министерству экономического развития региона совместно с муниципалитетами проработать вопрос в течение двух месяцев.

Также перед Правительством стоит задача разработать региональную стратегию пространственного развития. Концепция должна быть готова в следующем году. Она, по словам Дмитрия Азарова, должна стать связующим звеном между стратегическими и градостроительными документами области и муниципалитетов.

Что касается дальнейшего развития агломерации, то уже сейчас в регионе сформирован пул стратегически важных проектов, которые дают или будут давать значительный агломерационный эффект. Это, в первую очередь, ТОСЭР «Тольятти», ОЭЗ, технопарк «Жигулевская долина», индустриальные и агропарки.

Среди перспективных инфраструктурных проектов – планируемый запуск в 2019 году Фрунзенского моста, а также строительство моста через Волгу в Климовке с возможностью вхождения в транспортный маршрут Европа – Западный Китай. Помимо этого, мост имеет стратегическое значение для реализации экспортного потенциала ПФО и повышения транспортной доступности внутри региона, в том числе третьего по численности города губернии – Сызрани.

«Фактически Сызрань может стать третьим ядром агломерации», — не исключил Губернатор.

«Расшивке» узких мест в пределах агломерации поможет скоростная железнодорожная ветка Самара-Курумоч-Тольятти (совместно с РЖД), а также строительство на основе ГЧП магистрали Центральная в Самаре. Параллельно будет продолжаться социокультурное развитие СТА в рамках нацпроектов «Демография», «Здравоохранение» и других. Базовой точкой в этом направлении также должна стать территория около стадиона «Самара Арена».

«Стратегическая задача – сделать Самарско-Тольяттинскую агломерацию центром инноваций, инжиниринга, высокотехнологичного производства, территорией комфортного проживания», — резюмировал Дмитрий Азаров.

В рамках сессии участники обсудили конкретные предложения по изменению законодательной базы развития агломераций, проблемы их управления, а также дали оценку роли регионов в развитии городских агломераций.

В рамках форума состоялось подписание соглашения о строительстве в Тольятти завода по производству твердых сыров. Документ, подписи под которым поставили министр экономического развития и инвестиций региона Дмитрий Богданов, глава Тольятти Сергей Анташев и индустриальный директор ООО «КАРАТ-Тольятти» Дмитрий Панин предполагает запуск на территории опережающего развития «Тольятти» к концу 2020 года завода по производству сыров. Также планируется разработать новые продукты в категории «Твердые сыры» и технологии производства с четко отлаженной системой контроля качества на всех стадиях производства: от закупки сырья до выпуска готовой продукции.

В проект, который позволит создать 433 новых рабочих места, «КАРАТ-Тольятти» инвестирует 4,4 млрд рублей. Мощность нового предприятия – переработка 450 тонн молока в сутки.

«Обещаю, что буду сопровождать проект, и рассчитываю, что в намеченные сроки он будет реализован», — подчеркнул Дмитрий Азаров.

Отметим, что инвестпроект получил положительное заключение на очередном заседании комиссии по рассмотрению заявок на заключение соглашения об осуществлении деятельности на территории опережающего социально-экономического развития.

Также на площадке форума «Тольятти – город будущего» Губернатор ознакомился с инновационными разработками, которые представили самарские и российские компании.

Особый интерес Главы региона вызвал совместный проект ПАО АВТОВАЗ и его дочернего предприятия ВИС-авто по производству на базе LADA Ларгус автомобиля для поездок инвалидов-колясочников.

Как рассказал Губернатору директор проекта Денис Яковлев, в течение года автомобиль тестировали те, для кого он предназначен – инвалиды-колясочники. Их мнение однозначно: машина удобна и безопасна. Не вызывает нареканий и техническая составляющая – в салон легко самостоятельно въехать на коляске.

По словам Дениса Яковлева, автомобиль прошел необходимую сертификацию, и готов к серийному производству. Варианты использования – услуги такси, а также перевозка колясочников социальными службами.

Дмитрий Азаров поручил министру социально-демографической и семейной политики Самарской области Марине Антимоновой организовать тестирование LADA и рассмотреть возможность закупки опытной партии для социальных служб региона, передает пресс-служба облправительства.
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Комментарии



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