Дмитрий Азаров принимает участие в заседании рабочей группы Госсовета по направлению «Культура»
18 февраля 2019 16:08
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Это первая рабочая группа, в которой принимает участие профильный федеральный Министр. «Министерство будет аппаратом рабочей группы, ответственным секретариатом», - отметил министр культуры РФ Владимир Мединский.
«Мы видим рабочую группу при Госсовете, в которую входят 6 энергичных, знающих, высокопрофессиональных губернаторов, как площадку, на которой можно эффективно обмениваться опытом, взаимно изучать и рассматривать наиболее интересные региональные практики», - сказал Владимир Мединский.
Заседания рабочей группы будут проводиться не реже одного раза в месяц, каждое из которых будет посвящено значимым вопросам развития отрасли.
Консолидация федерального и регионального опыта: в составе рабочей группы определены профильные подгруппы, которые возглавят руководители регионов:
- по развитию театрально-концертных учреждений;
- по развитию музейно-выставочной деятельности;
- по развитию культуры села и малых городов, поддержки народного творчества;
- по вопросам образования в сфере культуры;
- по вопросам сохранения культурного наследия.
Ещё одно предложение в стадии проработки - создание рабочей подгруппы по развитию кино.
«Мы не планируем в своей работе подменять деятельность "Культура.РФ". Коллеги, в первую очередь, я вас призваю смотреть на региональный аспект, в том числе, с точки зрения достижения стратегических целей, поставленных Президентом», - отметил Дмитрий Азаров.
Первое заседание носит установочный характер, но уже прозвучали конкретные предложения:
- По развитию библиотечные сети и запуску интерактивных программ
- По привлечению средств на реконструкцию учреждений культуры в малых городах
- По переоснащению детских школ искусств.
«Взаимодействие, которое сложилось у региональной власти с правительством РФ, как никогда вдохновляет. Есть ощущение по-настоящему командной работы», - отметил Дмитрий Азаров.
«Мы в начале пути, но совершенно точно, этот путь у нас светлый, потому что мы занимаемся самым дорогим, что у нас есть и самым великим - русской культурой», - подвёл итог заседания рабочей группы Госсовета по направлению «Культура» Дмитрий Азаров, передает пресс-служба департамента информационной политики СО.
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