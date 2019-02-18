Дмитрий Азаров принимает участие в заседании рабочей группы Госсовета по направлению «Культура»

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Это первая рабочая группа, в которой принимает участие профильный федеральный Министр. «Министерство будет аппаратом рабочей группы, ответственным секретариатом», - отметил министр культуры РФ«Мы видим рабочую группу при Госсовете, в которую входят 6 энергичных, знающих, высокопрофессиональных губернаторов, как площадку, на которой можно эффективно обмениваться опытом, взаимно изучать и рассматривать наиболее интересные региональные практики», - сказал Владимир Мединский.Заседания рабочей группы будут проводиться не реже одного раза в месяц, каждое из которых будет посвящено значимым вопросам развития отрасли.Консолидация федерального и регионального опыта: в составе рабочей группы определены профильные подгруппы, которые возглавят руководители регионов:- по развитию театрально-концертных учреждений;- по развитию музейно-выставочной деятельности;- по развитию культуры села и малых городов, поддержки народного творчества;- по вопросам образования в сфере культуры;- по вопросам сохранения культурного наследия.Ещё одно предложение в стадии проработки - создание рабочей подгруппы по развитию кино.«Мы не планируем в своей работе подменять деятельность "Культура.РФ". Коллеги, в первую очередь, я вас призваю смотреть на региональный аспект, в том числе, с точки зрения достижения стратегических целей, поставленных Президентом», - отметил Дмитрий Азаров.Первое заседание носит установочный характер, но уже прозвучали конкретные предложения:- По развитию библиотечные сети и запуску интерактивных программ- По привлечению средств на реконструкцию учреждений культуры в малых городах- По переоснащению детских школ искусств.«Взаимодействие, которое сложилось у региональной власти с правительством РФ, как никогда вдохновляет. Есть ощущение по-настоящему командной работы», - отметил Дмитрий Азаров.«Мы в начале пути, но совершенно точно, этот путь у нас светлый, потому что мы занимаемся самым дорогим, что у нас есть и самым великим - русской культурой», - подвёл итог заседания рабочей группы Госсовета по направлению «Культура» Дмитрий Азаров, передает пресс-служба департамента информационной политики СО.