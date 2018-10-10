Дмитрий Азаров принимает участие в международном спортивном форуме "Россия - спортивная держава" в Ульяновске

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Форум "Россия - спортивнаяДержава" - это не только круглые столы и тематические секции, но и большая выставка, где представлены новейшие разработки и спортивное оборудование. Регионы обмениваются опытом и лучшими практиками в области развития спорта и ЗОЖ.На стенде СО представлен видеоролик о развитии спорта в Самарской области, макет стадиона "Самара Арена", проект "СпортКоманда63", спидвейный клуб "Мега Лада".пообщался с производителями уличного спортивного оборудования и тренажёров. Сегодня такие тренажёры устанавливаются в ходе благоустройства дворов и общественных зон ФКГС.Также Губернатора заинтересовало оборудование для сдачи норм ГТО от самарского производителя, передает пресс-служба департамента информационной политики СО.