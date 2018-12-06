Дмитрий Азаров принимает участие в форуме "Бизнес и власть: векторы взаимодействия в рамках стратегии лидерства"
6 декабря 2018 19:30
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Её предваряет форум «Бизнес и власть: векторы взаимодействия в рамках стратегии лидерства», посвященный итогам 2018 года.
Участники говорят об итогах года и перспективах развития.
В форуме принимает участие Дмитрий Азаров.
Обсуждаются темы:
- Тарифная политика ресурсных организаций
- Таможенное регулирование
- Сроки прохождения строительной документации
"Вам удалось организовать содержательную дискуссию, выявить точки роста и проблемные вопросы, над которыми предстоит поработать правительству региона, муниципальной власти",- подчеркнул Дмитрий Азаров. - В то же время, показали возможности, которые есть у региона для ведения бизнеса, преференции, которые создаёт правительство региона и которые мы получили благодаря поддержке Президента страны. В первую очередь, я говорю о Тольятти и возможностях Особой экономической зоны "Тольятти". За прошедший год мы сделали значительные шаги по созданию в регионе благоприятных инвестиционных условий. В том числе, они были отмечены и в рейтинге инвестиционной привлекательности региона".
"У нас очень много решений, уже воплощённых в жизнь за последний год. Но ещё остаются задачи, которые необходимо решить в ближайшее время", - отметил Дмитрий Азаров на бизнес-форуме. Многие из них обсуждались сегодня в ходе форума.
В ходе форума обсуждалась тема сроков прохождения документации при получении разрешений на строительство. Один из застройщиков заявил,что в целом отношение со стороны профильного деп-та улучшилось,однако с момента подачи документов до выдачи разрешения по-прежнему проходят годы.
Застройщик предложил дополнить существующие регламенты сроками по всем этапам прохождения документации, чтобы заявление отслеживалось от подачи до результата. Дмитрий Азаров предложение поддержал.
"У нас по градостроительному кодексу четко зафиксированы процедуры, связанные со слушаниями, с выдачей разрешительной документации. Но есть временные интервалы, которые никак не регулируются, эту ситуацию необходимо менять. Нужны конкретные сроки от подачи заявления до получения ответа", - заявил глава региона и дал поручение министру экономразвития СО Дмитрию Богданову до конца января проработать мезанизм решения вопроса.
Губернатор напомнил, что в начале этого года он провел большую встречу с бизнес-сообществом СО: "Мы вместе с вами наметили приоритетные задачи, определили пути их решения. Предлагаю не позднее февраля 2019 года провести аналогичную встречу и подвести итоги нашей работы за год. Понять, что у нас получилось, что мы исполнили из того, о чем договаривались год назад, и определить те моменты, над которыми еще необходимо поработать", передает пресс-служба департамента информационной политики СО
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