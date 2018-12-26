Дмитрий Азаров пригласил на чай и вручил подарки детям, которые оставили открытки с пожеланиями на "Ёлке желаний"

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Самые добрые встречи в канун Нового года глава регионапригласил на чай и вручил подарки детям, которые оставили открытки с пожеланиями на "Ёлке желаний" в здании правительства. Это дети со всей области: Тольятти, Сызрани, Суходола, Большой Глушицы, села Яблоневый Овраг."Знаю, что вы обратились к Деду Морозу с важными просьбами. Мы решили немного ему помочь, ведь у него забот много, и передать вам от него подарки", - обратился к детям Дмитрий Азаров, - А вы, я надеюсь, мне расскажете, какие у вас планы на 2019 год и на более далекое будущее."16-летний тольяттинецмечтает посвятить себя службе, состоит в патриотических объединениях и уже сегодня носит полицейскую форму. Он мечтает поехать по местам боевых сражений Великой Отечественной.из Сызрани тоже отваги не занимать - девушка хочет быть тележурналистом, а ещё - прыгнуть с парашютом. Кристина получила в подарок возможность попробовать себя в роли корреспондента и увидеть изнутри работу ведущего телевидения губернии.из Суходола, несмотря на проблемы со зрением, отлично рисует. Свою работу она подарила и Главе региона. Дмитрий Азаров оценил талант девочки и посоветовал ей обязательно продолжать занятия! А в подарок Юлия получила набор для рисования 3Д.из Большой Глушицы любит заниматься спортом, выжигает по дереву, старается все везде успевать, мечтает получить хорошее образование и когда-нибудь возглавить СО. Дмитрий Азаров подчеркнул, что дело это непростое, главное - уметь объединять людей на добрые дела.А в дружной семьеиз села Яблоневый Овраг растут Саша, Кирилл, Рита и Алена. Приёмные дети очень дружны между собой, старшие поддерживают младших. На чаепитие они пришли не с пустыми руками - принесли целую корзину выпечки собственного изготовления, передает пресс-служба департамента информационной политики СО.