Дмитрий Азаров предложил отложить принятие антиалкогольного закона
7 ноября 2017 12:09
4
Врио губернатора Самаркой области Дмитрий Азаров считает, что стоит отложить принятие антиалкогольного закона, поскольку относительно него в обществе и депутатском корпусе нет единого мнения, пишет "Коммерсантъ".
«Закон неоднозначно оценивается жителями, мы обсуждали это с депутатами. Нужно найти консенсусное решение. Не стоит торопиться, давайте отложим закон, еще подумаем, услышим мнения и после примем решение, которое будет воспринято обществом»,- сказал господин Азаров.
По его словам, был проведен социологический опрос, по результатам которого выяснилось, что мнения жителей области разделились практически пополам, но немного больше тех, кто выступает против продажи алкоголя с 8 до 10 утра. «Людей можно понять, как можно понять и руководителей предприятий, которые высказывают свое опасение. Вместе с тем, большинство людей поддерживает увеличение часов продажи в воскресный день»,- сказал Дмитрий Азаров.
Ранее проект антиалкогольного закона был одобрен во время думский слушаний в Самарской губернской думе и отправлен на обсуждение в комитет по промышленности, предпринимательству и торговле. После законопроект вновь будет вынесен на рассмотрения губдумы для окончательного решения.
Добавить комментарий
Комментарии
Социум
7 ноября 2017 10:49
Начнется мероприятие ровно в полдень. Социум
190
7 ноября 2017 10:10
Украшением парада в Куйбышеве стала его воздушная часть. Социум
127
7 ноября 2017 10:01
На главной сцене победители и лауреаты получат дипломы и ценные призы из рук почетных гостей. Социум
123
Здравоохранение
7 ноября 2017 11:49
В значительной степени дополнительные экипажи "скорых" будут доукомплектованы студентами-пятикурсниками медуниверситета. Здравоохранение
27
3 ноября 2017 20:26
Стаж работы В.В. Горячева в системе здравоохранения более 30 лет. Доктор медицинских наук, профессор. Здравоохранение
951
3 ноября 2017 11:35
Исследование поможет разработать новые методы профилактики и лечения сердечно-сосудистых заболеваний. Здравоохранение
204
Новости медицины
17 октября 2017 09:19
Каждый человек, который сталкивался с болезнью глаза-в-глаза, знает: успех лечения и длительность течения болезни напрямую зависит от ее своевременной... Новости медицины
352
28 сентября 2017 09:38
Велотренажёр - это хороший способ поддерживать себя в хорошей форме в домашних условиях. Новости медицины
248
27 сентября 2017 21:24Анализы после 50 лет женщине
50 лет – серьезный возраст, в котором приходят мысли о том, как бы продлить жизнь и вернуть себе здоровье, бывшее в молодости. Новости медицины
462
Туризм
5 ноября 2017 11:12
Первое время визы будут выдаваться только туристам, путешествующим в составе группы. Туризм
310
31 октября 2017 12:45
В середине ноября замминистра иностранных дел России проведет переговоры в Праге со спецпредставителем премьера Грузии. Туризм
219
31 октября 2017 11:10
Для бизнеса предусмотрены тренинги и мастер-классы с выдачей сертификатов от лучших спикеров России. Туризм
209
Образование
3 ноября 2017 15:23
Студент ПВГУС представил свою коллекцию на Неделе Моды в Москве. Образование
368
3 ноября 2017 15:03
Почти сто человек собрались сегодня в одной из самых вместительных аудиторий Поволжского государственного университета сервиса, чтобы проверить свои знания в... Образование
215
2 ноября 2017 21:38
Перспективами работы студента заинтересовались работники Курчатовского института Москвы. Образование
377
Культура
5 ноября 2017 10:50
Яровиков – известный белорусский поэт и музыкант. Культура
293
2 ноября 2017 11:29
Спектакль покажут 4 ноября. Культура
233
2 ноября 2017 10:53
В 2017 году было подано рекордное количество заявок. Культура
215
Мода
25 октября 2017 18:14Разнообразие вариаций чехлов для Xiaomi Redmi Note 4
Смартфон Xiaomi Redmi Note 4 отличается от своих предшественников не только новыми привлекательными техническими возможностями, но и внешним видом. Мода
127
3 октября 2017 08:55
Какая девушка не мечтала, будучи девочкой, стать принцессой? Сегодня у нас существует не так уж много возможностей для того, чтобы примерить платье похожее на... Мода
220
27 сентября 2017 18:17
Мода — циклична. Она приходит и уходит, но кое-что должно кануть в Лету навсегда, — так считает подавляющее большинство мужчин. Мода
468
Видео
24 августа 2017 10:48
На заводе ГАЗ ужчина убил трёх человек из ревности и ранил ещё двух. Криминал
3799
8 августа 2017 09:59
Машина была припаркована у пешеходного перехода. Происшествия
1492
6 июня 2017 13:36
На видео оперативники проверяют содержимое портфеля чиновника. Криминал
8367
29 мая 2017 09:55
Об этом собщили очевидцы. ЖКХ
2270
22 мая 2017 09:52
Аномалий специалисты не обещают. Экология
8751
28 апреля 2017 09:27
Только 10% детей имеют настоящие противопоказания насчет прививок. Здравоохранение
2669
Фоторепортажи
6 ноября 2017 20:20
Завтра, 7 ноября в параде примут участие более 5000 человек. Социум
958
17 сентября 2017 19:49
Гостями стали делегации муниципальных районов и городов области, представители национальных общественных объединений и молодежных организаций Самары и... Социум
1609
11 сентября 2017 13:15
В воскресенье, 10 сентября, мероприятия, приуроченные к Дню города, прошли во всех районах Самары. Социум
1486
13 августа 2017 12:12
Центром праздника стала вторая очередь набережной Волги. Спорт в регионе
1260
6 мая 2017 11:59
На ней имели возможность присутствовать жители города. Социум
2886
1 мая 2017 17:10
На площади им. Куйбышева состоялась выставка автомобилей. Социум
2707
Мероприятия