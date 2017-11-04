Дмитрий Азаров поздравил жителей Самарской области с Днем народного единства

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Примите искренние поздравления с Днем народного единства!Этот праздник объединяет нас в стремлении сохранить историю и богатые духовные традиции нашего народа, показать крепость национального характера, способность в едином порыве отстаивать целостность страны и защищать российскую государственность.Победа народного ополчения под предводительством Кузьмы Минина и Дмитрия Пожарского в 1612 году еще раз напоминает нам о том, насколько важно даже в самых сложных ситуациях сохранять сплоченность и несгибаемую волю. Тогда подвиг простых людей самых разных национальностей, культур и сословий позволил положить конец смуте, обратить страну от раскола к государственности, от разобщенности - к единству дел и помыслов.И сегодня всех нас объединяет любовь к нашей Родине, желание видеть Россию сильной и процветающей державой. Самарская область - одна из самых мультикультурных в стране. И мы гордимся тем, что представители разных этносов, религий и культур живут на самарской земле в мире и согласии, вместе трудятся на благо нашего края. «Когда мы говорим о солидарности и единстве, - подчеркнул в своем Послании президент Владимир Путин, - имеем в виду осознанную, естественную консолидацию граждан ради успешного развития России».Не сомневаюсь, что ваша ответственная гражданская позиция, трудолюбие и активность позволят нам достичь зримых позитивных результатов и вывести Самарскую область в число регионов-лидеров.От всей души желаю вам крепкого здоровья, оптимизма, благополучия, согласия и взаимопонимания!Временно исполняющий обязанности губернатора Самарской области Д.И. Азаров