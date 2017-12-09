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Дмитрий Азаров поздравил жителей Самарской области с Днем Героев Отечества
Дмитрий Азаров поздравил жителей Самарской области с Днем Героев Отечества
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Дмитрий Азаров поздравил жителей Самарской области с Днем Героев Отечества

9 декабря 2017 16:32
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Уважаемые жители Самарской области! Дорогие земляки!

Примите искренние поздравления с Днем Героев Отечества!

Вся многовековая история Российского государства – это история подвигов и великих свершений наших предков, их бескорыстного, самоотверженного служения Родине. И сегодня мы чествуем людей, чьи фронтовые подвиги или выдающиеся заслуги в мирное время удостоены высших государственных знаков отличия.

В разные годы этого звания удостаивались люди всех возрастов, профессий, национальностей. Их объединяет одно - готовность отстаивать и защищать интересы нашего государства, хранить верность родной земле и традициям нашего народа, с честью исполнять свой воинский, служебный и гражданский долг.

Великие поступки всегда совершались не ради наград или славы, но ради торжества добра и справедливости, ради мирной жизни будущих поколений. Этому нас учат подвиги солдат Великой Отечественной войны и наших современников - ветеранов локальных войн, кадровых военных, работников силовых ведомств.

Обращаясь к вам, героям дня сегодняшнего, выражаю сердечную благодарность за все, что вы сделали для Самарской области и всей России. Своими деяниями вы приумножаете силу и славу нашей Родины. Не сомневаюсь, что молодежь, вдохновленная вашим примером, достойно продолжит заложенные вами героические традиции.

От всей души желаю всем жителям губернии здоровья, благополучия, мира и добра!

Временно исполняющий обязанности Губернатора Самарской области Д.И. Азаров


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Комментарии



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