Дмитрий Азаров поздравил женщин с Днем матери

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В пятницу, 24 ноября, глава самарского регионавстретился с многодетными матерями, женщинами, которые воспитывают приемных детей, мамами одаренных ученых, рабочих, музыкантов и спортсменов. По приглашению врио Губернатора они приехали со всей области.Дмитрий Азаров поблагодарил матерей Самарской области за их нелегкий, но очень благородный труд.«Каждая из вас всю свою любовь, всю заботу дарит детям. А любовь всегда прорастает в другом человеке благодарностью, уважением, заботой, желанием быть лучше, таким, каким его видит мама. Чтобы мама могла им гордиться. Благодарю вас за ваших замечательных детей, за ваш весомый вклад в создание будущего и настоящего нашего региона», - подчеркнул Дмитрий Азаров.Сегодня укреплению института семьи, поддержке детей и молодежи приоритетное внимание уделяется на государственном уровне. Глава региона напомнил собравшимся о том, что в 2017 году Президент РФ Владимир Путин объявил в России 10-летие детства. Оно стартует в 2018-м и продлится до 2027 года. Основными направлениями в рамках десятилетия детства станет совершенствование оказания медицинской помощи, повышение доступности качественного образования, создание современной инфраструктуры. Политика государства направлена на то, чтобы каждый ребенок мог проявить себя, молодой человек - получить востребованную и интересную профессию, реализовать свой потенциал на благо страны и региона.Дмитрий Азаров подчеркнул, что поддержке института семьи будет уделяться самое пристальное внимание и на уровне региона. Сегодня на территории области для семей с детьми предусмотрены 28 видов пособий, доплат и компенсаций, 18 из них установлены региональным законодательством. Более эффективную систему мер социальной поддержки граждан разрабатывает рабочая группа при Самарской губернской думе, созданная по инициативе Главы региона.Внимание государства к вопросам развития института семьи отражаются и на данных статистики – только с 2012 года количество многодетных семей в области увеличилось вдвое.«Повышение рождаемости, создание условий для создания новых семей, поддержка многодетных матерей является для нас безусловным приоритетом. Мы обязательно продолжим эту работу и сохраним те замечательные традиции, которые сложились на Самарской земле - чествовать самых замечательных, самых удивительных людей, которые воспитывают новые поколения наших граждан. Чествовать матерей, которые совершают свой подвиг буквально каждый день», - подчеркнул Дмитрий Азаров.Участницы встречи выразили благодарность главе региона за то, что Правительство оказывает всемерную поддержку семьям. Благодаря этому они успевают не только воспитывать детей, но и добиваться профессиональных и творческих успехов, реализовать себя в общественной и депутатской деятельности. Дмитрий Азаров призвал их вовлекать в общественно-политические процессы в регионе все больше активных, неравнодушных, матерей.В ходе встречи Глава региона наградил женщин знаками отличия «Материнская доблесть» I и II степени. Многодетная мать Вера Гращенкова получила из рук главы региона Президентскую награду - медаль ордена «Родительская слава» за заслуги в укреплении института семьи и воспитания детей? сообщает пресс-служба губернатора региона.