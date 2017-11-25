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Дмитрий Азаров поздравил женщин с Днем матери

25 ноября 2017 12:03
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Дмитрий Азаров поздравил женщин с Днем матери Глава региона провел торжественный прием накануне праздника.
Глава региона провел торжественный прием накануне праздника.

В пятницу, 24 ноября, глава самарского региона Дмитрий Азаров встретился с многодетными матерями, женщинами, которые воспитывают приемных детей, мамами одаренных ученых, рабочих, музыкантов и спортсменов. По приглашению врио Губернатора они приехали со всей области.

Дмитрий Азаров поблагодарил матерей Самарской области за их нелегкий, но очень благородный труд.

«Каждая из вас всю свою любовь, всю заботу дарит детям. А любовь всегда прорастает в другом человеке благодарностью, уважением, заботой, желанием быть лучше, таким, каким его видит мама. Чтобы мама могла им гордиться. Благодарю вас за ваших замечательных детей, за ваш весомый вклад в создание будущего и настоящего нашего региона», - подчеркнул  Дмитрий Азаров.
Сегодня укреплению института семьи, поддержке детей и молодежи приоритетное внимание уделяется на государственном уровне. Глава региона напомнил собравшимся о том, что в 2017 году Президент РФ Владимир Путин объявил в России 10-летие детства. Оно стартует в 2018-м и продлится до 2027 года. Основными направлениями в рамках десятилетия детства станет совершенствование оказания медицинской помощи, повышение доступности качественного образования, создание современной инфраструктуры. Политика государства направлена на то, чтобы каждый ребенок мог проявить себя, молодой человек - получить востребованную и интересную профессию, реализовать свой потенциал на благо страны и региона.

Дмитрий Азаров подчеркнул, что поддержке института семьи будет уделяться самое пристальное внимание и на уровне региона. Сегодня на территории области для семей с детьми предусмотрены 28 видов пособий, доплат и компенсаций, 18 из них установлены региональным законодательством. Более эффективную систему мер социальной поддержки граждан разрабатывает рабочая группа при Самарской губернской думе, созданная по инициативе Главы региона.

Внимание государства к вопросам развития института семьи отражаются и на данных статистики  – только с 2012 года количество многодетных семей в области увеличилось вдвое.
«Повышение рождаемости, создание условий для создания новых семей, поддержка многодетных матерей является для нас безусловным приоритетом. Мы обязательно продолжим эту работу и сохраним те замечательные традиции, которые сложились на Самарской земле - чествовать самых замечательных, самых удивительных людей, которые воспитывают новые поколения наших граждан.  Чествовать матерей, которые совершают свой подвиг буквально каждый день», - подчеркнул Дмитрий Азаров.

Участницы встречи выразили благодарность главе региона за то, что Правительство оказывает всемерную поддержку семьям. Благодаря этому они успевают не только воспитывать детей, но и добиваться профессиональных и творческих успехов, реализовать себя в общественной и депутатской деятельности. Дмитрий Азаров призвал их вовлекать в общественно-политические процессы в регионе все больше активных, неравнодушных, матерей. 

В ходе встречи Глава региона наградил женщин знаками отличия «Материнская доблесть» I и II степени. Многодетная мать Вера Гращенкова получила из рук главы региона Президентскую награду - медаль ордена «Родительская слава» за заслуги в укреплении института семьи и воспитания детей? сообщает пресс-служба губернатора региона.


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Комментарии



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