Дмитрий Азаров поздравил всех молодых жителей региона с Днем молодежи России

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История этой даты насчитывает уже шесть десятилетий. Но, несмотря на столь почтенный возраст, этот праздник всегда остается молодым, заряженным позитивной энергией, оптимистичным взглядом в будущее.Сегодня перед российской молодежью открыты все дороги. По инициативе нашего Президента В.В. Путина реализуется целый ряд проектов большой платформы «Россия – страна возможностей», призванных поддержать наиболее активных, талантливых, инициативных молодых людей, помочь раскрыть им свой интеллектуальный и творческий потенциал.Самарский регион богат именно такими молодыми людьми – высокопрофессиональными, креативно мыслящими, щедро одаренными. Наша задача – вовлечь их в решение задач, которые стоят перед регионом и страной.С этой целью мы открываем кадровые резервы, проводим молодежные слеты и форумы, создаем современные электронные платформы, направленные на поддержку общественных инициатив, участвуем в федеральных конкурсах, таких как «Лидеры России», движение WorldSkills и многих других интересных проектах.Мы и в дальнейшем будем создавать все условия для того, чтобы каждый из вас мог состояться и как профессионал, и как гражданин, и как разносторонняя личность.От всей души желаю вам воплощения в жизнь самых смелых планов, крепкого здоровья, счастья, оптимизма и благополучия!Временно исполняющий обязанности Губернатора Самарской области