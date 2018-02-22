Дмитрий Азаров поздравил военнослужащих региона с Днем защитника Отечества

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Утром торжества прошли в пгт Рощинский. В доме офицеров там собрались ветераны и военнослужащие военного гарнизона, а также члены их семей.«В истории нашей страны немало героических страниц, ярких примеров мужества воинов России, мощи и славы российского оружия, - подчеркнул, обращаясь к собравшимся, Глава региона. - Победный дух, завещанный нашими предками - героическим поколением, сокрушившим фашизм, - и сегодня помогает нам идти вперед. Россия вновь заявляет свою принципиальную позицию на международной арене, наши вооруженные силы надежно защищают мирную жизнь граждан, ведут непримиримую борьбу с международным терроризмом».Глава региона отметил, что гарнизон находится в постоянной готовности к защите суверенитета и территориальной целостности России. Только за последние три года 735 военнослужащих гарнизона за успехи в боевой и учебной работе награждены ведомственными и государственными наградами, в том числе пять человек получили Ордена Мужества.«Растет боеготовность, крепнет боевой дух, идет переоснащение частей и соединений новыми образцами вооружения и военной техники. Многое делается для повышения престижа военной службы, создания для бойцов и офицеров достойных условий жизни», - подчеркнул Дмитрий Азаров.Командующий 2-й гвардейской Краснознаменной общевойсковой армией генерал-майор Рустам Мурадов отметил, что День защитника Отечества -это праздник, в котором отражено величие армии, уважение народа, признание заслуг российского войска.«Для нас, людей в погонах, защита интересов России - смысл всей нашей жизни. Для нас это честь и ответственность», - подчеркнул Герой России.Рустам Мурадов подчеркнул также, что государство решает множество масштабных задач, важнейшей из которых является укрепление вооруженных сил. В качестве подтверждения генерал-майор процитировал личному составу слова Президента России и Верховного главнокомандующего Владимира Путина: «Современные, хорошо оснащенные, мобильные армия и флот - это гарантия суверенитета и независимости Отечества, безопасности наших граждан, это весомый аргумент против любых попыток провокаций, шантажа или давления на нашу страну».От имени ветеранов военнослужащих гарнизона поздравил генерал армии, Герой России, руководитель Союза генералов Самары Александр Баранов. Почетный гражданин Самарской области отметил, что, как и прежде, жители региона гордятся, что на ее территории дислоцируется боеспособная 2-я армия.«В Самарской области делается очень многое для армии. Такого в других региона нет, - констатировал Александр Баранов. - Благодарим Губернатора, руководство Самары и муниципальных районов за поддержку. Нам не стоит переживать за состояние боеготовности вооруженных сил, ее частей и подразделений».Мероприятия продолжились торжественным собранием в Окружном доме офицеров.Глава региона слова особой благодарности адресовал ветеранам: «Сегодня в этом зале по давно сложившейся традиции присутствуют самые дорогие гости - ветераны Великой Отечественной войны. Для нас, для всего мира, вы люди непревзойденной силы духа и героической судьбы, сокрушившие фашизм. Ваш беспримерный героизм на фронте, самоотверженный труд в тылу обеспечил победу над сильным, коварным, безжалостным врагом. Этот победный дух и сегодня помогает нам идти вперед. Спасибо вам за это и низкий поклон!»Дмитрий Азаров отметил: сегодня Россия вновь заявляет свою принципиальную позицию на международной арене наши военнослужащие обеспечивают надежную гарантированную защиту суверенитета, территориальной целостности и национальных интересов Российской Федерации.«Вся страна принимает колоссальные усилия для того, чтобы армия была по настоящему боеспособной. - подчеркнул Дмитрий Азаров. - Для России, имеющей особое географическое положение, такую протяженность границ и такие природные богатства, эта статья всегда была определяющей. Определяющей наш суверенитет, определяющей нашу независимость. Мы и впредь будет делать все для того, чтобы российские вооруженные силы оставались гарантом мира, спокойствия, безопасности наших граждан».В ходе торжественного собрания Почетный знак Губернатора Самарской области «За заслуги в развитии ветеранского движения» получил Федор Глухих, ветеран Великой Отечественной войны, прошедший всю войну, участвовавший в обороне Москвы с сентября 1941 года. Зал приветствовал ветерана овациями.Завершился день торжественным собранием в Тольятти. Дмитрий Азаров поздравил ветеранов Великой Отечественной войны, Героев России, членов семей военнослужащих, погибших при выполнении служебного долга.Врио Губернатора вручил государственные и региональные награды: знака отличия - Георгиевского Креста IV степени удостоен гвардии ефрейтор Сергей Курочкин, медали Суворова - гвардии младший сержант Павел Поздеев, медали Жукова прапорщик войсковой части Андрей Семенов и прапорщик Сергей Скуратов.Почетным знаком Губернатора Самарской области «За заслуги в развитии ветеранского движения» награжден член правления Самарского регионального отделения Международной общественной организации содействия офицерам, ветеранам, инвалидам, воинам-интернационалистам «ОФИЦЕРЫ РОССИИ» Петр Кудашкин, сообщает пресс-служба облправительства.Фото: http://tvsamara.ru