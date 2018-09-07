Дмитрий Азаров поздравил ветеранов и сотрудников "Гидроавтоматики" с 80-летием предприятия

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Предприятие производит комплектующие для всех типов летательных аппаратов, выпускаемых в России и странах СНГ.Еще одно направление - автомобильное и сельхозмашиностроение, а также компоненты грузоподъемных, транспортных и дорожно-строительных машин.Ветеранов и сотрудников предприятия с юбилеем поздравил Дмитрий Азаров."Гидроавтоматика имеет славную историю. И, конечно, тот вклад, который на протяжении 80 лет предприятие вносит в укрепление обороноспособности страны, во многом предопределяет значимость СО на карте Родины", - отметил глава региона.Дмитрий Азаров поблагодарил коллектив (а это почти тысяча человек!) за ударный труд, а руководство за мудрую производственную, технологическую политику."Уверен,что на предприятии есть все, чтобы смотреть в будущее, строить планы и успешно претворять их в жизнь!" - сказал глава региона, передает пресс-служба департамента информационной политики СО.