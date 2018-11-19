Дмитрий Азаров поздравил участников форума "Будь мамой,оставайся собой! Секреты твоего успеха"

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Участников форума "Будь мамой,оставайся собой! Секреты твоего успеха" поздравил губернатор Самарской областиОн отметил, что цель встречи - поделиться лучшим опытом и сообща наметить пути решения возникающих проблем."Здесь сегодня многодетные мамы, мамы - успешные бизнесмены, мамы, воспитавшие лидеров и чемпионов. Уверен, что каждой из вас есть, что рассказать и чем поделиться. Рассчитываю, что организаторы форума постараются сделать так, чтобы о вашем опыте узнали как можно больше семей и, конечно же, мам - настоящих и будущих. Воспитание ребенка - это огромное счастье и ежедневный труд, это ответственность за их воспитание,успех, благополучие. И, сколько бы им не было лет, конечно же, вы остаетесь мамами - продолжаете их сопровождать, лелеять. И только так может быть в правильно устроенном мире!" - отметил Дмитрий Азаров.Серьёзное внимание поддержке материнства и детства уделяется сегодня на государственном уровне, лично Президентом РФ. Это целый ряд инициатив, оформленных законодательным актами:- программа "Десятилетие детства";- раздел в майском Указе;- Национальные проекты.В Самарской области работа по поддержке института семьи ведётся на высоком уровне. В СО действуют 29 видов мер поддержки семьям с детьми (11 в соответствии с федеральным и 18 в соответствии с региональным законодательством) .В ближайшие годы эта работы будет продолжена. В рамках нацпроектов "Демография"и "Здравоохранение" предусмотрен целый комплекс мер, направленных на поддержку рождаемости, увеличение продолжительности жизни наведения, улучшения здоровья населения и укрепление института семьи.За 8 лет в СО количество многодетных семей возросло в 2,5 раза. Дмитрий Азаров поблагодарил многодетных мам за их ежедневный труд, любовь и заботу, за важный вклад в будущее региона и страны."Государство просило вас об этом, создавало для этого условия, и вы откликнулись!", подчеркнул глава региона, передает пресс-служба департамента информационной политики СО.