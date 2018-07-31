Дмитрий Азаров поздравил сотрудников судебного департамента региона с 20-летием со дня создания

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"Вами созданы надлежащие условия размещения и обеспечения федеральных судов. Благодаря вашей работе жители Самарской области имеют возможность реализовать свои конституционные права на судебную защиту. Вы стали единой командой профессионалов, сумевшей создать оптимальные условия для работы судов общей юрисдикции, квалифицированного правосудия", - отметил Дмитрий Азаров.Глава региона поблагодарил сотрудников департамента за работу и отметил, что работы станет ещё больше - в Самаре разместится 6-й кассационный суд общей практики. Закон подписал президент РФ."Мы выдержали конкуренцию среди других городов - Казани, Саратова, Нижнего Новогорода, мы победили!"- подчеркнул глава региона.Дмитрий Азаров отметил лучших сотрудников и особо поблагодарил ветеранов ведомства, которые стояли у истоков его создания.Знаком "За труд во благо земли Самарской" награжден Юрий Сафоненко - начальник управления судебного департамента Самарской области, передает пресс-служба департамента информационной политики СО.