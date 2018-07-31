Дмитрий Азаров поздравил сотрудников судебного департамента региона с 20-летием со дня создания
31 июля 2018 17:27
88
"Вами созданы надлежащие условия размещения и обеспечения федеральных судов. Благодаря вашей работе жители Самарской области имеют возможность реализовать свои конституционные права на судебную защиту. Вы стали единой командой профессионалов, сумевшей создать оптимальные условия для работы судов общей юрисдикции, квалифицированного правосудия", - отметил Дмитрий Азаров.
Глава региона поблагодарил сотрудников департамента за работу и отметил, что работы станет ещё больше - в Самаре разместится 6-й кассационный суд общей практики. Закон подписал президент РФ.
"Мы выдержали конкуренцию среди других городов - Казани, Саратова, Нижнего Новогорода, мы победили!"- подчеркнул глава региона.
Дмитрий Азаров отметил лучших сотрудников и особо поблагодарил ветеранов ведомства, которые стояли у истоков его создания.
Знаком "За труд во благо земли Самарской" награжден Юрий Сафоненко - начальник управления судебного департамента Самарской области, передает пресс-служба департамента информационной политики СО.
Добавить комментарий
Комментарии
Социум
31 июля 2018 19:28
В прошлом году Россия собрала рекордные 135,4 млн тонн зерновых. Социум
40
31 июля 2018 18:47
Ежедневная аудитория мобильного приложения Telegram в России снизилась в июне на 21% по сравнению с маем и на 23% — с апрелем, когда сервис был заблокирован. Теряли... Социум
53
31 июля 2018 18:36
По мнению Главы региона, трудовой потенциал Самарской области является ее важнейшим конкурентным преимуществом. Социум
73
Здравоохранение
31 июля 2018 12:27
Там состоится прочтение лекции. Здравоохранение
104
31 июля 2018 11:24
Продажа бахчевых вдоль дорог и в необорудованных для торговли местах запрещена. Здравоохранение
113
29 июля 2018 11:39
Регулярное употребление ненасыщенных жирных кислот омега-3 позволяет значительно снизить уровень стресса. Здравоохранение
304
Новости медицины
18 июля 2018 21:15Анти-Мюллеров гормон (АМГ)
AMH синтезируется как в женском, так и в мужском организме. Он принимает участие в формировании и росте тканей. Новости медицины
260
25 июня 2018 20:01
Такая страшная болезнь, как рак, к сожалению, не редкость. От неё страдают миллионы людей по всему миру. Причём до сих пор, она очень сложно поддаётся лечению. Новости медицины
585
13 мая 2018 20:26
Тонометр необходим для контроля артериального давления, желательно использовать его при первых признаках гипертонической болезни. Новости медицины
373
Туризм
31 июля 2018 09:45
Во время ЧМ-2018 Самару посетили 500 тысяч туристов, включая 250 тысяч иностранцев. Туризм
165
29 июля 2018 10:55
Выбирая место, где можно отдохнуть в отпуск, многие предпочитают Геленджик . Здесь вы получите море удовольствия. Если говорить о жилье, то здесь его можно... Туризм
113
27 июля 2018 09:57
Критерии выдачи аккредитации, которую предлагают ввести депутаты, таковы, что ни один из действующих визовых центров ее получить не сможет. Туризм
300
Образование
30 июля 2018 13:05
Самые популярные направления – информационные технологии, нефть и строительство. Образование
247
30 июля 2018 11:59
В школах не хватает учителей по математике, русскому и иностранному языкам. Образование
234
27 июля 2018 09:16
Необычная находка была обнаружена во время экспедиции первой полевой геолого-палеонтологической школы. Образование
1627
Культура
31 июля 2018 09:00
Он состоится в парке Гагарина. Культура
197
27 июля 2018 11:37
В их числе танцы, шоу барабанов, мастер-классы. Культура
345
25 июля 2018 10:58
Он состоится в Красноярском районе. Культура
574
Мода
10 января 2018 17:11
Простые футболки - оптимальный вариант для занятий спортом и повседневного использования. Мода
949
10 ноября 2017 17:51
Сегодня кеды используются не только для спортивных занятий. Они являются обязательным аксессуаром в гардеробе современной модницы. Большим спросом... Мода
1179
25 октября 2017 18:14Разнообразие вариаций чехлов для Xiaomi Redmi Note 4
Смартфон Xiaomi Redmi Note 4 отличается от своих предшественников не только новыми привлекательными техническими возможностями, но и внешним видом. Мода
1207
Видео
26 июля 2018 11:32
Его задержали в момент получения взятки в сумме 100 тыс. руб. Криминал
477
25 июля 2018 20:35
Он будет готовить команду к чемпионату Европы. В стране
485
22 июля 2018 10:17
На некоторых улицах серьезно повреждена проезжая часть. Происшествия
971
12 июля 2018 11:11
Они унесли с собой 26 гаджетов. Происшествия
750
10 июля 2018 09:29
Автор ролика сообщает, что нефтяное пятно длиной около одного километра. Экология
784
3 июля 2018 12:53
В документальный фильм вошли красивейшие места Самарской области. Культура
951
Фоторепортажи
14 июля 2018 22:46
Участники в танце прошли до Струковского сада. Социум
1414
7 июля 2018 21:08
А в 22:00 по самарскому времени там начнется трансляция матча между командами России и Хорватии. ЧМ-2018
1358
1 июля 2018 08:50
Он был посвящен предстоящему матчу Бразилия-Мексика. Социум
3071
25 июня 2018 20:49
Поддержать нашу команду собралась полная площадь. ЧМ-2018
2139
24 июня 2018 21:18
Участники прошли по ул.Куйбышева до Струковского парка. ЧМ-2018
3292
2 июня 2018 20:11
В каждой из тематических зон гостей ожидает собственная программа. Культура
600
Мероприятия