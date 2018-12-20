Дмитрий Азаров поздравил сотрудников регионального УФСБ с профессиональным праздником
20 декабря 2018 20:15
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Сотрудников регионального управления поздравили руководители силовых структур России, Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров, спикер Самарской губернской думы Геннадий Котельников. Офицерам ФСБ были вручены государственные, региональные и ведомственные награды, ряд сотрудников получил очередные звания.
В начале мероприятия руководитель УФСБ по Самарской области, генерал-лейтенант Владимир Татауров зачитал личному составу и ветеранам приветственный адрес от имени руководителей силовых структур – директора ФСБ, генерала армии Александра Бортникова, директора СВР Сергея Нарышкина, директора ФСО Дмитрия Кочнева и начальника Главного управления специальных программ Александра Линеца. В ней, в частности, говорилось, что история отечественных специальных служб неотделима от истории страны и содержит немало славных страниц.
«Органы безопасности всегда были на передовом рубеже в отстаивании суверенитета и национальных интересов, не раз доказывали свою способность оперативно, грамотно и эффективно действовать в самых сложных ситуациях. Их сотрудников отличали беззаветная преданность Родине, самоотверженное исполнение воинского и служебного долга, высокая компетентность», – было отмечено в телеграмме.
История ВЧК-КГБ-ФСБ Самарской области яркий тому пример. Управление было создано сто лет назад, 23 мая 1918 года, и уже первая крупная операция самарских чекистов вошла в историю. Она связана с обнаружением подпольного склада с оружием в алтаре церкви Иверского женского монастыря.
Операцию проводил заместитель председателя губЧК Василий Беляев, а основным действующим лицом стала молодая сотрудница ВЧК Екатерина Бочкарева, направленная в церковь под видом монашки. Девушка выявила подозрительных лиц, которые были задержаны, а на месте чекисты обнаружили склад с оружием. Схрон нашли буквально перед отправкой оружия в другое место. Расследование этого дела легло в основу романа Эдуарда Кондратова и Владимира Сокольникова «Тревожные ночи в Самаре» и одноименного фильма.
В вековой истории управления было еще немало героических страниц. О многих мы не знаем и не узнаем никогда. Но точно одно – все спецоперации были подготовлены и проведены настоящими профессионалами, людьми, беззаветно преданными родине.
«Сегодня мы с полным основанием можем утверждать, что управление и его коллектив все эти годы с честью выполнял свой долг перед родиной, обеспечивая ее безопасность», – подчеркнул начальник регионального УФСБ Владимир Татауров.
Защита национальных интересов и обеспечение безопасности граждан, разведка и контрразведка, борьба с терроризмом и киберпреступлениями, охрана государственной границы и обеспечение безопасности высших должностных лиц и особо важных объектов, защита государственных секретов и выполнение специальных поручений руководства страны – все это задачи, которые решают спецслужбы России.
«Хочу сердечно поблагодарить вас за отвагу, благородство и выдержку, за верность своему высокому призванию, – сказал, поздравляя сотрудников с праздником, глава региона Дмитрий Азаров. – За то, что смыслом жизни вы избрали служение Отчизне. Уверен, что ваша деятельность и впредь будет способствовать позитивным преобразованиям в регионе, защите наших граждан от противоправных посягательств».
Слова благодарности прозвучали за вклад сотрудников УФСБ в подготовку и обеспечение безопасности во время ЧМ-2018. Губернатор подчеркнул: Президент России Владимир Путин дал высокую оценку работе силовиков.
«Без вас это мировое событие, которое было доверено региону, этот поистине всенародный праздник вряд ли бы состоялся. Благодаря вашим профессиональным действиям, вашей 24-часовой ежедневной вахте, ни одного инцидента не было допущено на территории Самарской области», – констатировал губернатор.
Особо глава региона отметил вклад управления в борьбу с коррупцией. Напомним, региональное УФСБ находится в числе лидеров в РФ по противодействию коррупционным преступлениям.
«Без решительных, профессиональных действий сотрудников, эти назревшие нарывы, которые мешают эффективному социально-экономическому развитию региона, невозможно было бы вскрыть. Благодарю вас за бескомпромиссную борьбу с этим злом!» – подчеркнул Дмитрий Азаров.
Губернатора поддержал руководитель следственного управления Следственного комитета РФ по Самарской области Валерий Самодайкин. «Благодаря вашей работе на этом направлении граждане нашей области поверили в то, что борьба с коррупцией на современном этапе развития нашего государства – это целенаправленная, круглосуточная работа, что называется, всерьез и надолго», – отметил генерал-майор-юстиции, передает пресс-служба облправительства.
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