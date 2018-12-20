Дмитрий Азаров поздравил сотрудников регионального УФСБ с профессиональным праздником

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Сотрудников регионального управления поздравили руководители силовых структур России, Губернатор Самарской области, спикер Самарской губернской думы. Офицерам ФСБ были вручены государственные, региональные и ведомственные награды, ряд сотрудников получил очередные звания.В начале мероприятия руководитель УФСБ по Самарской области, генерал-лейтенантзачитал личному составу и ветеранам приветственный адрес от имени руководителей силовых структур – директора ФСБ, генерала армии, директора СВР, директора ФСОи начальника Главного управления специальных программ. В ней, в частности, говорилось, что история отечественных специальных служб неотделима от истории страны и содержит немало славных страниц.«Органы безопасности всегда были на передовом рубеже в отстаивании суверенитета и национальных интересов, не раз доказывали свою способность оперативно, грамотно и эффективно действовать в самых сложных ситуациях. Их сотрудников отличали беззаветная преданность Родине, самоотверженное исполнение воинского и служебного долга, высокая компетентность», – было отмечено в телеграмме.История ВЧК-КГБ-ФСБ Самарской области яркий тому пример. Управление было создано сто лет назад, 23 мая 1918 года, и уже первая крупная операция самарских чекистов вошла в историю. Она связана с обнаружением подпольного склада с оружием в алтаре церкви Иверского женского монастыря.Операцию проводил заместитель председателя губЧК, а основным действующим лицом стала молодая сотрудница ВЧК, направленная в церковь под видом монашки. Девушка выявила подозрительных лиц, которые были задержаны, а на месте чекисты обнаружили склад с оружием. Схрон нашли буквально перед отправкой оружия в другое место. Расследование этого дела легло в основу романа«Тревожные ночи в Самаре» и одноименного фильма.В вековой истории управления было еще немало героических страниц. О многих мы не знаем и не узнаем никогда. Но точно одно – все спецоперации были подготовлены и проведены настоящими профессионалами, людьми, беззаветно преданными родине.«Сегодня мы с полным основанием можем утверждать, что управление и его коллектив все эти годы с честью выполнял свой долг перед родиной, обеспечивая ее безопасность», – подчеркнул начальник регионального УФСБ Владимир Татауров.Защита национальных интересов и обеспечение безопасности граждан, разведка и контрразведка, борьба с терроризмом и киберпреступлениями, охрана государственной границы и обеспечение безопасности высших должностных лиц и особо важных объектов, защита государственных секретов и выполнение специальных поручений руководства страны – все это задачи, которые решают спецслужбы России.«Хочу сердечно поблагодарить вас за отвагу, благородство и выдержку, за верность своему высокому призванию, – сказал, поздравляя сотрудников с праздником, глава региона Дмитрий Азаров. – За то, что смыслом жизни вы избрали служение Отчизне. Уверен, что ваша деятельность и впредь будет способствовать позитивным преобразованиям в регионе, защите наших граждан от противоправных посягательств».Слова благодарности прозвучали за вклад сотрудников УФСБ в подготовку и обеспечение безопасности во время ЧМ-2018. Губернатор подчеркнул: Президент Россиидал высокую оценку работе силовиков.«Без вас это мировое событие, которое было доверено региону, этот поистине всенародный праздник вряд ли бы состоялся. Благодаря вашим профессиональным действиям, вашей 24-часовой ежедневной вахте, ни одного инцидента не было допущено на территории Самарской области», – констатировал губернатор.Особо глава региона отметил вклад управления в борьбу с коррупцией. Напомним, региональное УФСБ находится в числе лидеров в РФ по противодействию коррупционным преступлениям.«Без решительных, профессиональных действий сотрудников, эти назревшие нарывы, которые мешают эффективному социально-экономическому развитию региона, невозможно было бы вскрыть. Благодарю вас за бескомпромиссную борьбу с этим злом!» – подчеркнулДмитрий Азаров.Губернатора поддержал руководитель следственного управления Следственного комитета РФ по Самарской области. «Благодаря вашей работе на этом направлении граждане нашей области поверили в то, что борьба с коррупцией на современном этапе развития нашего государства – это целенаправленная, круглосуточная работа, что называется, всерьез и надолго», – отметил генерал-майор-юстиции, передает пресс-служба облправительства.