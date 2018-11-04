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Дмитрий Азаров поздравил самарцев с Днем народного единства

4 ноября 2018 11:15
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Дмитрий Азаров поздравил самарцев с Днем народного единства
 Уважаемые жители Самарской области!

Дорогие земляки!

Примите искренние поздравления с Днем народного единства!

Это особенный праздник, в котором соединились воедино история и современность, ратная слава и трудовые свершения, лучшие черты национального характера и богатые духовные традиции нашего народа.

Более четырехсот лет назад простые люди самых разных сословий, национальностей и вероисповеданий под предводительством Кузьмы Минина и Дмитрия Пожарского взялись за оружие, чтобы отстоять свободу и независимость нашей Родины, положить конец смуте, терзавшей страну.

Значение этого события для сохранения российской государственности, для всех последующих поколений россиян поистине огромно. Подвиг народного ополчения и по сей день напоминает нам о самом главном, о том, что объединяет нас и делает сильнее.

Это вековая дружба народов, населяющих нашу страну, и любовь к нашему общему дому — России. Это наша история и духовно-нравственные ценности. Это подлинное народное единство, которое особенно ярко проявляется в эпоху тяжелых испытаний и перемен.

В Самарской области с самого ее основания в мире и согласии живут представители разных национальностей, культур и конфессий. Мы гордимся сплоченностью и единством наших земляков — этим важнейшим достоянием, которое нам завещали наши предки и которое мы обязаны бережно хранить.

Не сомневаюсь, что это ценное наследие послужит надежной основой для дальнейшего укрепления нашего государства. А упорный созидательный труд жителей Самарского региона позволит достичь тех прорывных целей, которые стоят перед нашей страной на этом важнейшем этапе ее развития.

От всей души желаю вам крепкого здоровья, благополучия, взаимопонимания, уверенности в завтрашнем дне и успехов во всех начинаниях на благо Самарского края!

Губернатор Самарской области Д.И. Азаров
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